Von Manuela Kay

27.8.2020 - Als im letzten Jahr die feministische Riot-Grrrl-Punkband Messed Up durch Deutschland tourte, war L-MAG beeindruckt von der kraftvollen Musik der politisch engagierten Frauen aus Grodno in Belarus, bekannterweise eine Diktatur mitten in Europa. Gerade deshalb ist es für sie extrem mutig, als junge Musikerinnen Punkrock mit politischen Texten zu machen.

Im August 2020 fanden in Belarus (früher Weißrussland genannt) viel beachtete Wahlen statt, denn erstmals brachte sich eine Opposition um Swetlana Tichanowskaja auch international ins Gespräch. Diktator Alexander Lukaschenko, seit 1994 im Präsidentenamt, behauptete jedoch erneut, die Wahlen gewonnen zu haben. Seitdem toben Proteste und Straßenkämpfe im ganzen Land. Deshalb fragte L-MAG bei Lizzie (Gitarre), Masha (Bass) und Nastya (Gesang) nach der aktuellen Lage.

L-MAG: Gibt es denn nun aus Anlass der Proteste nach den Wahlen neue Hoffnung, dass sich im Land etwas ändert?

Lizzie: Dies ist nicht das erste Mal, dass Menschen demonstrieren. Nach jeder Wahl, alle fünf Jahre, kommen Tausende im ganzen Land zusammen, um ihren Widerstand gegen die gefälschten Ergebnisse zu zeigen. Aber dieses Mal sind die Leute wütender geworden, denn so viel unverhohlenen Spott, Schikane, Betrug und Fälschung von Seiten der Regierung – das können die Menschen nicht verzeihen. Es ist sehr schwierig, Vorhersagen zu treffen, besonders jetzt, wo das Land brennt und wir von der Bereitschaftspolizei brutal geschlagen werden. Wer wird gewinnen, die Macht des Vol-kes oder der Schlagstock? Lasst uns das Beste hoffen!

Habt ihr die Opposition vor der Wahl unterstützt? Und wie ist die Reaktion der Regierungskritiker jetzt? Können die Proteste aufrecht erhalten werden?

Lizzie: Alle, die gegen Lukaschenko sind, sind ein Team, ein Volk. Das wurde während des Wahlkampfs deutlich, nachdem die Wahlkommission dem stärksten Rivalen von Lukaschenko die Registrierung verweigerte und ihm damit Hunderttausende von Stimmen stahl. Drei Kandidaten-Hauptquartiere vereinigten sich zu einem und darin bestand die Chance, die Ära der Diktatur zu beenden, indem man für Swetlana Tichanowskaja stimmte, die als Ersatz-Kandidatin auftrat. Im Falle ihres Sieges versprach Swetlana, eine neue und faire Präsidentschaftswahl abzuhalten und alle politischen Gefangenen freizulassen. Was uns betrifft, klar, wir betrachten uns als Opposition, denn wir haben keine Oppositionsparteien, es gibt nur eine Partei im Land – die von Lukaschenko, alle anderen sind illegal. Deshalb muss sich das Volk organisieren, was wir jetzt tun.

Wo findet ihr als Musikerinnen eure Inspiration?

Lizzie: Wir finden sie nicht – wir leben so! Unser nicht gerade einfaches und sogar ausgesprochen brutales Leben inspiriert uns sehr, wir wollen unsere Botschaft verbreiten, dabei über imaginäre Grenzen hinausgehen und unsere Musik mit der ganzen Welt teilen. Wir sind mit der alten Grodno-Punk-Schule und ihren politischen Botschaften aufgewachsen.

Mascha: Ich persönlich schöpfe meine Inspiration aus den Problemen um mich herum, aus der Situation in der Gesellschaft, im Land, in der Welt. Wir leben in Belarus, und diese Realität wirkt sich auf unsere Lieder aus. Wir sind wütend und wir sind rebellisch wegen dem, was in unserem Land und in der Welt geschieht.

Ihr seht aus wie echte Rockstars, wild und punkig. In Belarus seid ihr damit sicher sehr auffällig. Hattet ihr jemals Probleme oder wurdet verhaftet?

Lizzie: Natürlich, wir sind eine ziemlich attraktive Band und eher ungewöhnlich. Aber die Leute interessieren sich nicht so sehr für uns. Die belarussische Bevölkerung ist es nicht gewohnt, Protestmusik zu hören. Deshalb sind Punks wie wir oder andere Aktivisten in unserem Land einzigartig. Wir haben keine direkten Probleme mit der Polizei, aber von Zeit zu Zeit versuchen Polizisten, in unsere Shows hineinzukommen.

Masha: Bisher ist das nicht passiert, da hatten wir großes Glück. Obwohl ich mich wirklich jeden Tag auf das Schlimmste vorbereite.

Nastya: Ich bin schon verhaftet worden, weil ich bei Rot über die Straße gegangen bin und auf der Straße Alkohol getrunken habe.