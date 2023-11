Hochtourig und gnadenlos überzeichnet

Bottoms ist eine hochtourige und gnadenlos überzeichnete Komödie: Isabel und Brittany sind arrogante „Queen Bees“ in Reinkultur, Football-Quarterback Jeff (Nicholas Galitzine, bekannt aus dem Schwulenfilm Royal Blue) ist gottgleiche Person und sexgeiler Volltrottel zugleich, und „Empowerment“ bedeutet für einige Fightclubberinnen nicht nur Selbstbewusstsein, sondern das Ausleben ihrer Gewaltfantasien.

Rachel Sennott und Ayo Edebiri (Emmy-nominiert für ihre Rolle in der Serie The Bear) verkörpern ihre Rollen glaubwürdig, obwohl sie schon deutlich älter als ihre Charaktere sind – und Sennott beweist zudem Mut zur Kotzbrockigkeit, denn anders als die introvertierte, empathische Josie ist PJ unsensibel, großmäulig und behandelt andere genau so, wie sie selbst nicht behandelt werden will - allen voran die nette und sichtlich ebenfalls lesbische Hazel (Ruby Cruz, Willow), die zur dritten Hauptfigur wird.

In US-Kinos hatte der Film ein „R Rating“, also eine Altersfreigabe ab 17 Jahren, was ein wenig überrascht und keine falschen Erwartungen auslösen sollte. Sex gibt’s jedenfalls keinen, dafür einige comichafte Gewaltszenen (die in Heterofilmen normalerweise durchgewunken werden) und in den Dialogen „sexuelle Anspielungen“ und „obszöne Ausdrücke“.