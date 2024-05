Von Karin Schupp

7.5.2024 - Das kennen alle, die in der lesbischen Community unterwegs sind: Irgendwann hat man das Gefühl, dass jede schon mal was mit jeder hatte. Und in Barcelona geht‘s nicht anders zu: Zaida (Zaida Carmona) kehrt nach einer Trennung dorthin zurück und springt sofort aufs Liebeskarussell, das sich während ihrer Abwesenheit munter weitergedreht hat. Oder besser: Sie bringt es erst so richtig in Schwung.

Klar, sie könnte sie auch endlich einmal um ihre berufliche Zukunft kümmern, aber schöner ist es doch, sich in der Frauenwelt umzutun. Und so verliebt sich Zaida prompt in Lara (Alba Cros), die Freundin ihrer alten Bekannten Rocío (Rocío Saiz). Und die scheint trotz ihrer noch jungen Beziehung auch nicht abgeneigt zu sein. Aber auch auf Aroa (Aroa Elvira), die Neue ihrer Ex Julia (Thaïs Cuadreny), wirft Zaida ein Auge. Währenddessen finden Julia, die „Shane“ von Barcelona, und Rocío plötzlich Gefallen aneinander. Und irgendwann taucht auch noch Zaidas in Madrid zurückgelasse Ex Gabriela (Bea Escribano) auf…

Komödie mit Wiedererkennungswert

Die muntere Bäumchen-wechsel-dich-Komödie spielt über einen Zeitraum von drei Wochen, in dem sich die Beteiligten - ob sie es nun wollen oder nicht – ständig über den Weg laufen. Hausparty, Kneipe, Club, Kino, eine langweilige Kunstperformance: all das hat einen hohen Wiedererkennungswert und das nicht nur für Menschen mit Ortskenntnis (denn die Locations sind alle echt).