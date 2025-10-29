Von Sarah Stutte

30.10.2025 - Mit «Hedda» wagt Regisseurin Nia DaCosta eine ebenso stilbewusste wie subversive Neuinterpretation von Henrik Ibsens Theaterstück «Hedda Gabler». Ihr Film verlegt das Drama vom Ende des 19. Jahrhunderts in das England der 1950er-Jahre – eine Welt aus Zigarettenrauch, Seidenkleidern und gesellschaftlicher Enge. Hinter der glänzenden Fassade lodert ein leises, stetiges Feuer: das Verlangen nach Freiheit.

Tessa Thompson («Thor») verkörpert Hedda als Frau, die alles hat und dennoch nichts besitzt – eine Figur von betörender Selbstkontrolle, innerlich zerrissen zwischen Begehren und Abscheu. Ihr Gatte George (Tom Bateman) träumt vom gesellschaftlichen Aufstieg, während Hedda längst ahnt, dass Erfolg keinen Ausweg bietet.

Nia DaCosta sagte bei der Europapremiere in Zürich, sie sei «in die Geschichte hineingesprungen, weil ich diese Figur so erstaunlich fand – eine Frau, die um ihre Freiheit kämpft». Sie wollte «weitere Frauen in die Geschichte holen, um Heddas inneren Kampf sichtbar zu machen».

Eine explizit lesbische Spannung...

Damit setzt sie dort an, wo Ibsen Raum für Andeutung ließ: in der intensiven, ambivalenten Beziehung zwischen Hedda und Eilert Lövborg. Im Film wird daraus Eileen Lövborg, gespielt von Nina Hoss («Tar» - L-MAG-Filmkritik) – und damit eine explizit lesbische Spannung, die im Original nur als subtiles Flirren existierte.

Neu hinzu kommt Thea (Imogen Poots). Aus der schüchternen Verehrerin Lövborgs wird eine klare Gegenspielerin Heddas: mutig im Begehren, kompromisslos in der Loyalität zu Eileen. Zwischen den Frauen entsteht ein stiller Machtkampf. Hedda erkennt in Thea eine bedrohlich freie Alternative zu sich selbst – jemanden, der wagt, was sie sich verbietet. So wird Thea zur Konkurrentin um Liebe, aber auch um Lebensmodelle.

Auch wenn der Trailer im englischen Original ist: den Film gibt's in einer deutschen Synchronfassung oder mit Untertiteln.