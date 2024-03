Die ziemlich sorglose Gaia möchte am liebsten gleich mit Jessica zusammenziehen. Ihr Vater weiß angeblich nicht, wohin mit seinem vielen Geld und soll dann die Wohnung bezahlen. Er ist großzügig, gerade auch Jess gegenüber, die er gerne studienmäßig fördern würde. Seine Attitüde ist indessen allzu demonstrativ jovial. Gaia rät ihrer Freundin: „Nimm an, was dir geboten wird, du verdienst es.“

Bei Drogen allerdings sollte Jess besser vorsichtig sein, denn das kann nach einer besonders langen Partynacht auch mal in der Notaufnahme enden - Coming-of-Age kann schön, aber auch schwierig sein. Immerhin ist Farah rechtzeitig zur Stelle und lässt dafür sogar ihren Strand-Galan, den blonden Platzhirsch, stehen.

Lesbische Regisseurin und stark spielende Darstellerinnen

Khédidja indessen wird teilweise von ihren beiden Mädchen, die letzten Endes eine starke Allianz bilden, abgewiesen. Mithilfe der Großmutter der beiden jungen Frauen wird das Geheimnis um die überstürzte Flucht vor 15 Jahren enthüllt. Mutter und Töchter indessen finden zueinander beim versöhnlichen Finale dieses nicht allzu tiefgründigen, doch warmherzigen und immer wieder auch leidenschaftlichen Films.

Die lesbische Regisseurin Catherine Corsini (La Belle Saison – Eine Sommerliebe - unsere Filmkritik) stellt auch hier interessante Frauenfiguren in den Vordergrund. Hier sind es in erster Linie die stark spielenden Jungdarstellerinnen, besonders Esther Gohourou als die Jüngste im Bunde. Promising! Die Darstellerin der Mutter, Aïssatou Diallo Sagna, hatte Corsini 2021 bereits als Laiendarstellerin bei In den besten Händen (Gewinner des LGBTQ-Filmpreises Queer Palm in Cannes 2021) eingesetzt. Es war Sagnas erste Rolle und brachte ihr den französischen Filmpreis César als beste Nebendarstellerin ein!

Rückkehr nach Korsika, F 2023, Regie: Catherine Corsini, Buch: C. Corsini Naïla Guiguet, Agnès de Sacy, 107 min., Kinostart: 14. März 2024