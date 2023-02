Link zum Trailer, falls er nicht angezeigt wird

Entscheidend ist dabei auch das Wort „Sissy“. Denn das ist nicht nur eine niedliche Spitznamenversion des Namens Cecilia – sondern auch ein Schimpfwort: Auf Englisch bedeutet „Sissy“ so viel wie „Schwuchtel“.

Social-Media-Horror und mobbende Arschlöcher

Die Moral von der Geschicht’? Das ist es, was den Film so erfrischend macht. In klassischen Slasher-Movies müssen Teenager sterben, weil sie Schuld auf sich geladen haben – und das meint meist, dass sie Drogen nehmen oder Sex vor der Ehe hatten. So weit, so reaktionär.

Sissy dagegen ist nicht nur deshalb modern, weil der Film mit dem alltäglichen Horror von Social Media spielt, wo Menschen sich von Likes abhängig machen und Masken jeglicher Art aufsetzen, um besser anzukommen.

Sissy blickt hinter die Fassaden aller Figuren und zeigt: Wer Rosenquarz-Kristalle, Marihuana und Regenbogen-Schärpen mag, kann trotzdem ein mobbendes Arschloch sein. Und wessen Selbstwert als Kind durch Mobbing zertrümmert wurde, verdient unser Mitgefühl. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Der ist spätestens dann erreicht, wenn Cecilia aussieht wie der maskentragende Killer aus den Halloween-Horrorfilmen – nur mit beigemengtem Gold-Glitter. „Lauf um dein Leben!“, will man den Figuren zurufen, die in dieser so vorhersehbaren wie unterhaltsamen Indie-Horrorkomödie in ihr Unglück tappen.

Sissy (OT: Don't Call Me Sissy), Australien 2022, Regie/ Buch von Hannah Barlow & Kane Senes; mit Aisha Dee, Hannah Barlow, Emily De Margheriti u. a.; 101 Minuten. Ab 23.02. auf Blu-ray & DVD und bei Streaming-Anbietern