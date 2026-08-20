Von Theresa Rodewald

20.8.2026 - Kris (Hannah Einbinder) ist eine aufstrebende, queere Filmschaffende, deren Debüt auf dem Sundance Filmfestival Wellen geschlagen hat und die deshalb nun die Neuauflage eines altehrwürdigen Horrorfilm-Franchise à la Freitag der 13. wagen soll. Die Camp Miasma-Reihe hat unzählige Teile, Sequels, Prequels und Reboots, ist extrem problematisch, da transphob und misogyn, wird aber von einer hartgesottenen Fan-Community innig geliebt.

Der womöglich größte Fan ist Kris selbst. Sie hat es sich in den Kopf gesetzt, die inzwischen zurückgezogen am ursprünglichen Drehort lebende Darstellerin des ersten Final Girls, Billy Presley (Gillian Anderson), zu einem Gastauftritt im neuen Film zu überreden.

Gillian Andersons Billy Presley erinnert nicht umsonst an Norma Desmond, den in Vergessenheit geratenen Stummfilmstar aus Sunset Boulevard. Sie ist glamourös, mysteriös und etwas sonderlich, wie sie da am Ort ihres frühen Schaffens wohnt, zwischen Filmkulissen und Erinnerungen. Billy führt nachts Selbstgespräche – oder spricht sie etwa mit Little Death (ein Wiedersehen mit Jack Haven aus I Saw The TV Glow), dem Killer aus den Camp-Miasma-Filmen? Wobei es Little Death ja gar nicht in Wirklichkeit gibt … oder doch?

Billy interessiert sich vor allem für Kris

Kris jedenfalls ist begeistert: vom KFC-Hühnchen, das Billy am ersten Abend auftischt und dessen Verzehr eine seltsam sinnliche Qualität annimmt, vom originalen Filmprint, den Kris mit Billy schauen darf, und von Billy selbst, deren Fragen so tief greifen und auf die Kris nur mit filmanalytischen Ausführungen antworten kann. Kris weiß, dass sie den Job lediglich bekommen hat, um der Camp-Miasma-Reihe einen woken Anstrich zu verleihen. Aber sie will Hollywood unbedingt mit seinen eigenen Waffen schlagen. Für Billy hingegen ist das Filmprojekt Nebensache, sie interessiert sich vor allem für Kris.