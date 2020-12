Von Karin Schupp

9.12.2020 - „Don’t be gay in Indiana!“, singt Emma (Jo Ellen Pellman) im Flur ihrer Highschool und gibt damit das Grundthema von The Prom vor. Als offen lesbischer Teenager in der Provinz ist sie zu Hause rausgeflogen, in den Schule eine Außenseiterin, und jetzt wird zum Ärger aller auch noch der titelgebende Abschlussball gecancelt, nachdem sie angekündigt hatte, ihn mit ihrer Freundin als Date zu besuchen – bei dieser Aussicht lässt die Elternvertretung um die ätzende Mrs. Green (Kerry Washington) die Prom lieber ausfallen.

Unerwartete - und zweifelhafte - Hilfe aus New York

Selbst der freundliche Schuldirektor Tom Hawkins (Keegan-Michael Key) kann da nichts tun, doch da naht unerwartete - und zweifelhafte - Hilfe aus dem fernen New York: Die Musical-Stars Dee Dee Allen (Meryl Streep) and Barry Glickman (James Corden), die gerade einen gigantischen Bühnen-Flop erlebt haben, hoffen mit der Rettung des Schulballs ihr Image als „alternde Narzissten“ aufzupolieren und zu gefeierten „celebrity activists“ zu werden. In ihrem Schlepptau: Die Möchtegern-Broadway-Stars Angie (Nicole Kidman) und Trent (Andrew Rannells), die es zu ihrem Kummer bisher nie weiter als in die zweite Reihe geschafft haben.

Konservative und liberale Welten krachen aufeinander

„Wir werden die Welt verändern/ Eine Lesbe nach der anderen/ Wir helfen der kleinen Lesbe/ Ob sie es will oder nicht“: Unter diesem Motto treffen vier liberale (und in Barrys Fall schwule) Großstadt-Diven auf konservative Kleinstadt-Heteros: Da ist viel Platz für Klischees - ihr „Acceptance Song“ während eines Monstertruck-Events wird natürlich ausgebuht -, und natürlich machen unsere selbst ernannten Retter:innen erst mal alles schlimmer, bevor es, wie es sich für ein Musical gehört, nach viel Singen und Tanzen am Ende für alle Charaktere eine (wo nötig) Läuterung und ein Happy End gibt. Auch für Emma und deren zunächst geheime Freundin Alyssa (Ariana DeBose), die viel zögerlicher mit ihrem Lesbischsein umgeht. Und selbst für Mrs. Green!