Von Annabelle Georgen

11.12.2024 - In Frankreich ist Zaho de Sagazan eine Sensation. Innerhalb von zwei Jahren hat sie es nach ganz oben geschafft. Und nur eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debüt-Albums La Symphonie des éclairs bringt die queere französische Sängerin das Album erneut raus – mit sieben neuen Songs, featuring Tom Odell, sowie Cover-Songs von Bowie und Nena.

Zaho, warum veröffentlichst du dein Album nochmal neu, so kurz nach seiner Erscheinung?

Ganz einfach, weil es aus meiner Sicht noch nicht abgeschlossen war. Erstens war Le dernier des voyages – mein Lieblingslied – nicht auf dem Album, weil der Song bei der Veröffentlichung des Albums noch nicht fertig war. Ich singe dieses Lied bei jedem Konzert. Es sollte unbedingt Teil von Symphonie des éclairs sein. Außerdem haben wir seit der Veröffentlichung des Albums anderthalb Jahre lang getourt, mehr als 400 Konzerte gegeben. Das erste Album ist ein Chanson-Album mit ein bisschen elektronischer Musik. Aber wenn du mich auf einem Konzert besuchst, siehst du keine kleine Sängerin, die hinter ihrem Klavier singt. Es gibt viel Techno. Und dann gibt es noch die anderen Lieder, die ich inzwischen geschrieben habe. Ich fand, dass es keinen Sinn macht, eine EP zu veröffentlichen oder ein weiteres Album herauszubringen. Erst wenn ich die Tour Ende 2025 beendet habe, möchte ich mich vier Jahre lang im Studio zurückziehen.

Vier Jahre? Das ist eine lange Zeit.

Wer weiß, vielleicht werdet ihr mich auch schon in zwei Jahren wiedersehen. Was aber sicher ist: Ich möchte mit meinen besten Freund:innen in meine Höhle zurückkehren und experimentieren. Ich mag Chanson, ich mach Electro, aber ich mag auch Rock und so viele weitere Musikstile. Für mich ist ein Album ein eigenes Universum. Mit der Symphonie des éclairs sind wir mit all den Konzerten und der Neuauflage am Ende dieses Universums angelangt. Danach werde ich mir ein neues aussuchen. Und ich weiß nicht, ob es sechs Monate oder vier Jahren dauern wird. Aber sicher ist, dass ich eine Pause brauchen werde, um neue Musik zu hören, neue Synthesizer zu entdecken und dann zu experimentieren.

Im Oktober hast du ein Konzert in Berlin gegeben, das innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft war. In Frankreich singst du in den Arenen … Im Dezember gibst du Konzerte in den USA, die zum Teil auch schon ausverkauft sind. Wie gehst du mit diesem Riesenerfolg um?

Ich glaube, ich kann das immer noch nicht ganz realisieren. Ich frage mich: Warum ist das Konzert in Berlin ausverkauft? Warum machen wir drei Termine in New York? Das ist unfassbar und unglaublich! Als ich das erste Mal in Berlin war, dachte ich mir: „Ich will in Berlin spielen, ich will die Menschen und die Kultur, die ich so sehr liebe, berühren.“ Aber ich hätte nie gedacht, dass das so schnell passieren würde. Es gab aber auch Momente im letzten Jahr, in denen ich das nicht gut verkraftet habe. Ich spürte den Erfolg kommen und hatte Angst davor – hatte Angst, größenwahnsinnig zu werden, mich zu verändern, wenn ich viel Geld verdiene, meine Sensibilität zu verlieren.