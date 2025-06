Von Uta Zorn, 30.6.2025

Das Turnier

Vom 2. bis zum 27. Juli spielen 16 Nationen in 31 Partien um den Europameisterschaftstitel. Eröffnungs- und Endspiel werden in Basel ausgetragen, die Halbfinalpartien finden in Genf und Zürich statt. Weitere Spielorte sind Bern, Luzern, Sion, St. Gallen und Thun.

Es sind bereits über 600.000 von 673.000 Tickets verkauft. Damit ist der bisherige Rekord (575.000 Tickets bei der EM 2022 in England) geknackt. Resttickets gibt es auf der offiziellen Seite der UEFA, wo es neben dem Spielplan auch Informationen zu allen Teams und News während des Turniers gibt.

ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte für sämtliche Spiel des Turniers gesichert und zeigen alle Spiele der EM im Free-TV oder im Livestream. Von allen deutschen Spielen gibt es zusätzlich einen Audio-Livestream in der ARD Audiothek.

Gruppe A mit den Gastgeberinnen

Nachdem die Schweizer Fußballfrauen 2017 zum ersten Mal an einer EM teilnahmen, sind sie dieses Jahr Gastgeberinnen des Turniers. Sie bestreiten das offizielle Eröffnungsspiel am 2. Juli gegen Norwegen (21 Uhr). Zuvor spielen bereits Island und Finnland um die Platzierungen in Gruppe A. Zu den Favoritinnen auf den Titel gehört die „Nati“ nicht, könnte sich aber in der eher leichten Vorrundengruppe für die K.O.-Runde qualifizieren.

Trainiert werden die Eidgenossinnen von der legendären Pia Sundhage, für die Torfrauen ist Nadine Angerer zuständig. Lia Wälti ist Kapitänin und Rekordspielerin ist Ana-Maria-Crnogorcevic. Ramona Bachmann, einer der erfahrensten Spielerinnen ihres Landes, verpasst die EM: Sie hat sich in der Vorbereitung vor zwei Wochen einen Kreuzbandriss zugezogen.

Gruppe B mit den Top-Favoritinnen

Die Spanierinnen sind die Top-Favoritinnen auf den Titel. 2023 gewann die „La Roja“ im WM-Finale knapp gegen England. In der Nations League 2024 holte das Team von Trainerin Montserrat Tomé den Titel im Finale gegen Frankreich.

Spaniens Rekordtorschützin Jennifer Hermoso hat es leider nicht in den Kader geschafft. Aber die beiden Weltfußballerinnen Alexia Putellas (2021, 2022) und Aitana Bonmati (2023, 2024) sind dabei. Ob Bonmati allerdings im Turnier zum Einsatz kommt ist offen; sie wurde erst am Sonntag nach einer Hirnhautentzündung aus dem Krankenhaus entlassen. In der Gruppe B treffen die Spanierinnen auf die Teams aus Portugal, Belgien und Italien.

Gruppe C mit dem deutschen Team

Nach der Vize-Europameisterschaft 2022 und der Olympia-Bronzemedaille im vergangenen Jahr wollen die Fußballerinnen von Nationaltrainer Christian Wück ein Wörtchen um den EM-Titel mitreden. In der Kommunikation mit nichtnominierten Spielerinnen hatte Wück noch Anlaufschwierigkeiten, kurz vor der Euro rückten Wück und sein Team aber zusammen.

Die letzten beiden Auftritte in der Nations League (4:0 gegen die Niederlande und 6:0 gegen Österreich) machen Lust auf mehr. Das Team trat mit einem guten System auf, zeigte ein kreatives und torreiches Angriffsspiel und vor allem große Spielfreude – das macht optimistisch und lässt darauf hoffen, dass es im Turnier weit kommt.