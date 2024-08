Marillier drückt Marinettes Wut und Verletzlichkeit überzeugend aus

Die Regisseurin/ Drehbuchautorin Virginie Verrier erzählt all das ohne Melodramatik, sondern - im Gegenteil – eher nüchtern, fast schon wie eine Dokumentation. Dass sie dabei offensichtlich keinen Aspekt vergessen wollte, ist eine Schwäche des Films.

All zu schnell klappert der Film die Stationen von Marinettes Lebens ab, ohne dass wir in ihren Charakter so richtig eintauchen können. Wie verkraftete sie die permanenten Beleidigungen als Mädchen und Frau (und Lesbe) im Fußball? Wie wurde sie zur Vorkämpferin für faire Bezahlung und professionelle Trainingsbedingungen? Wie überwand sie ihre verinnerlichte Homophobie, über die sie später in Interviews sprach?

Da hilft es auch nicht, dass Garance Marillier die Wut und die Verletzlichkeit ihrer Rolle überzeugend ausdrückt – sie bekommt einfach nur selten die Zeit, länger in einer Situation zu verweilen.

Faszinierende Frauenfigur in einem männlich besetzen Genre

Dennoch: Verrier trägt mit ihrem Film ein Stück zur Bewahrung der Frauenfußball-Geschichte bei und besetzt damit ein Genre, das bisher fast ausschließlich Männern vorbehalten ist. In einer Zeit, in der Biopics über Sportlerinnen immer noch eine Rarität sind (selbst das Oscar-nominierte Drama King Richard von 2021 fokussierte sich auf den Vater von Venus und Serena Williams und nicht etwa auf die beiden Tennisstars!), ist der erste Spielfilm über einen lesbischen Fußballstar ein wichtiger Meilenstein - und Marinette Pichon ist eine faszinierende Kämpferin, Fußballerin und Legende, die ein Biopic und viele Zuschauer:innen verdient hat.

Marinette – Kämpferin, Fußballerin, Legende, F 2023, Regie/ Buch: Virginie Verrier, mit Gavance Marillier u.a., 93 min., jetzt bei Streamingdiensten und ab 5. Sept. auf DVD