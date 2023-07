Von Karin Schupp

22.7.2023 - Als wir zur WM 2015 in Kanada zum ersten Mal eine Liste der offen lesbischen Spielerinnen veröffentlichten, standen nur 17 Namen drauf, vier Jahre später in Frankreich schon 51, und heute sind es mehr als doppelt so viele - dem liberaleren Klima (in vielen Ländern) und den sozialen Medien, die ein Coming-out niedrigschwellig errmöglichen, sei's gedankt.

Unter den 119 offen lesbischen, bisexuellen und queeren Spieler:innen (zwei nichtbinäre sind auch dabei) gibt es sieben Kapitäninnen und neun Paare (hier stellen wir sie vor). Das mit Abstand queerste Team des Turniers ist Ko-Gastgeber Australien (13 Spielerinnen), gefolgt von Brasilien (10) und Irland (10). Und während das DFB-Team (Gruppe H) bei den letzten Weltmeisterschaften noch auf unserer Liste fehlte, sind inzwischen sechs offen queere Spielerinnen im Kader.

Anmerkung: Aufgenommen wurden nur Spieler:innen, deren Liebesbeziehung oder sexuelle Identität öffentlich bekannt ist (und nicht nur als Gerücht oder „offenes Geheimnis“) und/ oder die in den sozialen Medien unmissverständlich ihre Freundin/ Frau/ Lebensgefährtin zeigen. Andernfalls wäre die Liste länger!

GRUPPE A

Neuseeland:

Ko-Kapitänin Ria Percival (33), mit 161 Einsätzen die erfahrenste Spielerin der „Football Ferns“, sprach 2021 im Podcast The Rainbow Road to Tokyo darüber, dass ihr Coming-out problemlos verlief und lobte die Akzeptanz im Frauenfußball. Hannah Wilkinson (31), seit 2011 bei allen großen Turnieren dabei, outete sich 2017 als lesbisch. Ihre Freundin Katie ist bei der Polizei in Melbourne, wo Hannah aktuell spielt. Stürmerin Annalie Longo (32), Spitzname „Flea“, ist mit der Fußballtrainerin Alana Gunn liiert. Torfrau Erin Nayler (31), seit 2022 in Schweden unter Vertrag, ist mit der schwedischen Torwarttrainerin Mikaela Jacobson zusammen. Brianna Edwards (20), Newcomerin im Tor, outete sich im März auf Instagram als „Mitglied der LGBTQIA+-Community“. Und Michaela Foster (24), Tochter des neuseeländischen Rugby-Nationaltrainers Ian Foster, verlobte sich im vergangen November mit ihrer Freundin Chelsea.