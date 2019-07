Marta (33), mit vollem Namen Marta Vieira da Silva, ist einer der wenigen Weltstars im Frauenfußball. Die sechsfache „FIFA Spielerin des Jahres“ gehört seit 2002 dem Nationalteam an und ist seit dieser WM die Torschützenkönigin aller Weltmeisterschaften zusammen – Frauen wie Männer: mit ihrem 17. WM-Tor übetrag sie den bisherigen Titelhalter Miroslav Klose (16 Tore)! Marta, die lange in Schweden spielte und seit 2017 auch die schwedische Staatsangehörigkeit hat, ist mit Toni Pressley, Verteidigerin in ihrem aktuellen Club Orlando Pride, zusammen.

Cristiane Rozeira de Souza Silva (São Paulo), kurz: Cristiane, Nationalspielerin seit 2003, hält dagegen einen anderen Rekord: Sie schoss die meisten Tore (14) in der Geschichte der Olympischen Spiele (14). Die 34-Jährige spielte schon für Clubs in Russland, China, Südkorea, Schweden, Frankreich und von 2005 bis 2007 auch für Turbine Potsdam und den VfL Wolfsburg und seit diesem Jahr wieder in ihrer Heimat. Auf Instagram machte sie im Februar ihrer neuen Freundin, der Anwältin Ana, eine Liebeserklärung.

Bárbara Micheline do Monte Barbosa (31, AE Kindermann) war schon bei den zwei letzten Olympischen Spielen Torfrau der Brasilianerinnen und gab 2013/ 2014 ein kurzes Gastspiel beim deutschen Club SV Cloppenburg. Ihrer Lebensgefährtin Lidiane, „der wunderbaren Frau, (…), die sich entschieden hat, an meiner Seite den Rest der Ewigkeit zu verbringen“, gratulierte Bárbara im Juni zu ihrem Jahrestag.

Debinha gehört mit ihrem 27 Jahren eher zum Nachwuchs der Seleção, steht aber bereits auf Platz 3 der internen Torschützinnenliste - hinter Marta und Cristiane (wenn auch mit weitem Abstand). Seit 2017 steht die Stürmerin, die mit vollem Namen Débora Cristiane de Oliveira heißt, bei North Carolina Courage unter Vertrag und ist dort mit ihrer Teamkollegin Meredith Speck zusammen.

