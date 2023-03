Und ein bisschen mehr Sorgfalt bei der Wahl der Showrunnerin und der Autor:innen sollte diesmal im Vordergrund stehen. Nicht nur Chaiken, sondern auch Hailey und Moennig, die in Staffel 3 beide erstmals Regie führten und die Serie und ihr Publikum sehr gut verstehen, ohne in Nostalgia hängen zu bleiben, sollte mehr Einfluss eingeräumt werden (trotz ihres „Executive Producer“-Titel hatten sie in Gen Q nichts zu sagen).

Und auch Beals, die in Staffel 3 nur noch in vier Folgen mitspielte, soll Gerüchten zufolge unzufrieden gewesen sein und unter neuen Bedingungen vielleicht zu einer Rückkehr zu bewegen sein.

Wir werden für das Re-Reboot kämpfen müssen!

Wichtig ist auch: The L Word: New York ist längst keine beschlossene Sache! Und wir Fans werden auch dafür kämpfen müssen. Die Nachricht des Re-Reboots wurde sicherlich lanciert, um die Luft aus dem befürchteten Shitstorm wegen der Absetzung zu nehmen. Ein „Entwicklungs-Auftrag“ bedeutet allerdings längst nicht, dass jemals eine Serie draus wird – die meisten dieser Projekte erblicken nie das Licht der Welt. Bleiben wir also dran und zeigen der TV-Welt, dass die Zeit von The L Word noch längst nicht vorbei ist!

Alle 6 Staffeln der Originalserie The L Word stehen in der Flatrate von Amazon Prime.

Die Staffeln 1 und 2 von The L Word: Generation Q gibt's in den Flatrates von Sky Go, WOW und Paramount+. Wann und wo Staffel 3 in Deutschland laufen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.