Auch Litauen hat ein homophobes „Kinderschutz-Gesetz“

In Litauen ist Homosexualität zwar legal, seit 2009 gilt jedoch ein Gesetz, das - ähnlich wie Russland und Ungarn - die Thematisierung von Homosexualität an Schulen und öffentlichen Orten, an denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten könnten, verbietet. 2020 verurteilte der EGMR das Land bereits wegen Duldung homophober Hassreden im Internet.

Einen ähnlichen Fall gab es vor einigen Jahren in Ungarn und Russland, wo das Kinderbuch „Micsoda scalád!“ (dt.: Was für eine Familie!) nur mit starken Einschränkungen verkauft werden durfte, weil es von zwei Regenbogenfamilien handelt (wir berichteten).