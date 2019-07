Die Schauspielerin Daniella Pineda verriet in einem Interview, dass ihre Figur in Jurassic World 2 lesbisch sei – doch leider erfährt man das nicht, da der Satz, mit dem sie sich outete, „aus Zeitgründen“. rausgeschnitten wurde. Das könne bei einem über 2-stündigen Film wohl kaum der einzige Grund gewesen sein, bemerkt GLAAD dazu bissig an und äußert die Hoffnung, dass Teil 3 (2021) es besser macht.

Ähnlich enttäuschend war Steven Spielbergs Science Fiction-Thriller Ready Player One. Im Roman, auf dem der Film basiert, verbirgt sich hinter dem Avatar Aech, der in der virtuellen Welt OASIS ein weißer Mann ist, tatsächlich die schwarze Lesbe Helen, die diese äußere Form wählte, um sich gegen Diskriminierung zu schützen. Im Film spielt zwar die lesbische Schauspielerin Lena Waithe beide Rollen, dass Helen lesbisch ist, bleibt jedoch unerwähnt.

Die "Zweite Liga" macht's besser

Besser sieht es bei den vier kleineren Art House-Töchtern der Major Studios (Focus Features, Fox Searchlight, Roadside Attractions und Sony Pictures Classic) aus, die der GLAAD-Report auflistet, aber nicht in seine Wertung einfließen lässt: Sie integrierten in 14 ihrer 40 Filmpremieren 2018 LGBTQ-Charaktere (35%).

Besondere Glanzlichter waren hier die lesbische Dreiecksgeschichte The Favourite, die für zehn Oscars nominiert war (Olivia Colman wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet), der mit drei Oscars nominierte Film Can You Ever Forgive Me?, in dem beide Hauptfiguren, gespielt von Melissa McCarthy und Richard E. Grant, lesbisch bzw. schwul sind, und die lesbische Axtmörderinnen-Story Lizzie Borden mit Chloe Sevigny und Kristen Stewart. Und in Tully wird schon am Anfang etabliert, dass die Hauptfigur (Charlize Theron) bisexuell ist – für die weitere Handlung hat das zwar keine Bedeutung, es wird aber auch nicht als „Phase“ abgetan. Und die Dokumentation Whitney kehrt die Gerüchte und Äußerungen zu Whitney Houstons mutmaßlicher Bisexualität nicht unter den Teppich.