Von Karin Schupp

8.2.2026 - Ein neuer Rekord bei den Olympischen Winterspielen: Vor vier Jahren in Peking waren noch 24 offen lesbische, bisexuelle und queere Sportlerinnen dabei – ungefähr so viele sind es in diesem Jahr alleine im Eishockey. Insgesamt gehören dem inoffiziellen Team L in Mailand und Cortina (noch bis 22. Feb) 36 Athletinnen an.

Eiskunstlauf:

Im Eiskunstlauf sind sechs offen queere Männer am Start, bisher aber nur eine Frau: Amber Glenn (USA), die die letzten drei US-Meisterschaften gewann, outete sich 2019 als pansexuell und hielt nach einem Titelgewinn auch schon mal die Progress Pride-Flag hoch.

Snowboard:

Maddy Schaffrick, die für die USA in der Halfpipe antritt, hatte eigentlich mit 20 ihre Karriere beendet, kehrte aber 2025, zehn Jahre später, in den Wettkampfsport zurück. 2023 machte sie ihre Beziehung mit ihrer Verlobten Sam öffentlich.

Ski Alpin:

Breezy Johnson (USA), die sich 2022 als bisexuell outete (K-Word #480), ist nicht nur die amtierende Weltmeisterin in der Abfahrt, sondern seit Sonntag auch die erste Sportlerin aus Team LGBTQ, die 2026 Gold holte.