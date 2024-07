6) Basketball:

Was die queeren Australierinnen im Fußball sind, sind die US-Amerikanerinnen im Basketball: Dem des 9-fachen Olympiasiegers gehören sieben der neun offen lesbischen Spielerinnen im Turnier an. Für Diana Taurasi sind es bereits die sechsten Sommerspiele, für Breanna Stewart und die frisch gebackene Mutter Brittney Griner, die sich nach ihrer 10-monatigen Haft in Russland 2022 zurück ins Nationalteam kämpfte, sind es die dritten. Auch die Nationaltrainerin Cheryl Reeve ist lesbisch, Assistenztrainer Curt Miller ist schwul.

7) Volleyball:

Lesben mögen einfach Ballsportarten: Auch im Volleyball kämpfen (mindestens) acht queere Spielerinnen um Medaillen. Für Brasilien wollen Ana Carolina da Silva, Rosamaria Montibeller und Kapitänin Gabi Guimarães ihren Erfolg von Tokio - Silber - wiederholen oder übertreffen. Wieder dabei ist auch Hayleigh Washington, die mit Team USA 2021 Gold holte und sich im selben Jahr als bi outete. Ebrar Karakurt ist eine der wenigen offen LGBTQ-Profisportler:innen in der Türkei. Als sie nach den Olympischen Spielen in Tokio ein Pärchenfoto mit ihrer Freundin postete, war das ein Riesenthema in den Medien und sie bekam viele Hate-Kommentare, glücklicherweise aber auch viel Unterstützung von ihren Teamkameradinnen und Promis.

8) Im Beachvolleyball vertritt die Brasilianerin Ana Patrícia bisher alleine „Team L“. In ihren zweiten Olympischen Spielen nach Tokio peilt die Weltmeisterin von 2022 mit ihrer Spielpartnerin Duda Bisboa sicherlich eine Medaille an.