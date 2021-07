Von Karin Schupp

28.7.2021 - Mindestens 174 LGBTQ-Sportler:innen kämpfen derzeit in Tokio um Medaillen und rund 90 Prozent davon sind weiblich. Offen queere Frauen treten (aktueller Stand) in 27 Sportarten an, am stärksten vertreten sind wir aber in den Ballteamsportarten – Lesben sind entweder eher Teamplayerinnen oder sie erleben es dort als einfacher, sich zu outen.

Hier geht’s zu Teil 1 (Fechten, Gymnastik, Kampfsport, Leichtathletik, Wassersport u.a. - mit UPDATES!)

BASKETBALL

Team USA reiste mit fünf lesbischen Spielerinnen an, darunter einem der Superstars der Spiele: Sue Bird, die auch die Fahnenträgerin ihres Landes war, holte bisher vier Mal olympisches Gold und besitzt mehr Goldmedaillen und WM-Titel als jede:r andere Basketballspieler:in weltweit. In Rio 2016 lernte sie ihre heutige Lebensgefährtin Megan Rapinoe kennen und outete sich ein Jahr später. Diana Taurasi Diana Taurasi ist ebenfalls vierfache Olympiasiegerin, im Herbst werden sie und ihre Frau Penny Taylor (K-Word #200) zum zweiten Mal Eltern. Verheiratet sind auch Olympia-Deübtantin Chelsea Gray und - in zweiter Ehe - Brittney Griner. Und Breanna Stewart verlobte sich letztes Jahr mit der spanischen Nationalspielerin Marta Xargay (die in Rio 2016 Bronze holte).