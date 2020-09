Von Dana Müller

2.9.2020 - Über 30 Jahre nach dem Mauerfall wurde die innerdeutsche Geschichte zwar vielfach aufgearbeitet, dennoch kommen weibliche und vor allem lesbische Perspektiven viel zu kurz. Wie war das Leben für Lesben in DDR? Wie fanden sich Lesben im Osten? Wie lebten sie? Diesen Fragen geht der Dokumentarfilm Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR (unsere Filmkritik). Barbara Wallbraun schmiss sich für den vielschichtigen Film schon 2013 in die Recherche und sprach mit Frauen aus unterschiedlichen Ecken des Landes. Ihr Film zeigt tiefe Einblicke in Alltag, Leben und Lieben in der DDR, auch abseits der Großstadt. L-MAG unterhielt sich mit der Filmemacherin über die unglaublich berührenden Geschichten.

Du bist Film- und Medienpädagogin. Das ist dein Langfilm-Debüt. Warum gerade das Thema Lesben und DDR?

Barbara Wallbraun: Ich bin ein paar Jahre in der DDR sozialisiert worden und komme aus dem katholischen Eichsfeld. Da gab es keine positiven Bezugspunkte zur Homosexualität oder zu lesbischer Sexualität. Es war für mich schwierig, Zugang und Identifikationsfiguren zu finden. Ich hatte schon in den 90ern und Anfang 2000 massive Probleme, eine Frau kennenzulernen. Wer ist denn jetzt lesbisch? Wen könnte ich ansprechen? Für mich war die Überlegung: Wie hat das eine Frau in der DDR gemacht? Es gab sie natürlich, die Lesben in der DDR, aber wo haben sie sich getroffen? Was haben Sie für ein Leben geführt? Der andere Punkt ist die geschichtliche Aufarbeitung DDR. Was bisher aufgearbeitet wird, dreht sich viel um die gleichen Themen. Warum nicht einfach nochmal den Fokus erweitern? Ich weiß viel über schwule Geschichte im Osten, im Westen und in der USA. Aber wo sind denn die Lesben? Das war mein Antrieb.

Was war dein Ansatz, dieses Thema zu bearbeiten?

Es ist natürlich ganz viel von mir in dem Film. Ich wollte wissen: Wie war das große Bild lesbischen Lebens in der DDR überhaupt? Und so bin ich losgegangen, habe mir einzelne Geschichten herausgepickt. Viele haben zum Beispiel erst mal Männer geheiratet und Kinder bekommen. Es war mir wichtig, auch das mit reinzubringen. Mein Ansatz war es, ganz viele Gespräche zu führen, aber auch ganz viel zu recherchieren, in Fachpublikationen, Stasi-Akten. Es ging darum, Frauen zu finden, die mir nicht nur ihre Geschichte unter vier Augen erzählen, sondern die auch sagen „Okay, ich würde mich vor die Kamera setzen.“ Und dann wollte ich über sie eine Art Drehbuch zu schreiben. So dass die Geschichten aufeinander aufbauen, obwohl sie unterschiedlich sind. Das war mein Ansatz.

Du hast für den Film die Einsicht in Stasi-Unterlagen beantragt. Insgesamt hast du 1.800 Seiten gelesen. Was war für dich das Erstaunlichste?

Ursprünglich wollte ich in den Stasi-Akten eine Protagonistin finden, die für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Das musste ich aber schnell canceln, denn laut Stasiunterlagengesetz werden diese Akten nochmal besonders geschwärzt. Homosexualität fällt in die Intimsphäre. Aber ich habe mich lange eingearbeitet, weil ich unbedingt wissen wollte, ob auch lesbische Frauen für die Staatssicherheit gearbeitet haben und andere bespitzelt haben. So hat sich aus vielen kleinen Steinchen das Ergebnis gebildet: Es gab ganz viele Lesben, die für die Staatssicherheit aus homosexuellen Kreisen über einzelne Personen, Treffen oder über Zusammenkünfte berichtet haben.