Von Meike Lockhorst

21.2.2019 - Eve Polastri (Sandra Oh, Grey’s Anatomy) arbeitet für den britischen Inlandsgeheimdienst MI5, doch ihr Schreibtischjob fordert sie nicht besonders. Als sie den Auftrag erhält, für den Schutz einer Mordzeugin zu sorgen, beginnt sie auf eigene Faust, in dem Fall zu ermitteln. Sie erkennt, dass es sich um die Tat einer Auftragsmörderin handeln muss, die bisher anscheinend nicht auf dem Radar der Ermittlungsbehörden aufgetaucht ist.

Wegen ihrer Eigenmächtigkeit verliert sie ihren Job, wird dann aber von Carolyn Martens (Fiona Shaw) angesprochen, einer Mitarbeiterin des Auslandsgeheimdiensts MI6, die der Attentäterin schon seit einer Weile auf der Spur ist. Eve schließt sich Carolyns Ermittlungen an – nicht ahnend, dass sie dadurch ins Visier der Täterin Villanelle (Jodie Comer) gerät. Eine Verfolgungsjagd quer durch Europa beginnt, bei der sich bald die Frage stellt, wer hier eigentlich hinter wem her ist.

Killing Eve ist spannend erzählt, doch die Ermittlungen in den Morden, die Villanelle begeht, und der Versuch, die Leute im Hintergrund aufzudecken, sind im Grunde nur die Kulisse, um die beiden Hauptfiguren in Szene zu setzen.

Eve scheint durch die Jagd auf Villanelle aufzublühen

Die könnten kaum unterschiedlicher sein. Eve lebt ein eher biederes Leben mit ihrem Mann, einem Lehrer. Durch die Jagd auf Villanelle scheint sie aufzublühen, und ihr wird erst zu spät bewusst, in was für eine gefährliche Situation sie sich begeben hat. Villanelle liebt Mode und schöne Dinge und ist in der Wahl ihrer Bettgefährt*innen nicht festgelegt. Gleichzeitig ist sie ist eine Psychopathin, die auf makabre Weise Freude an ihrem Job hat.

Den Trailer gibt es leider nur in der englischen Originalversion: