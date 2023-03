Und doch bleibt Irma die Frau an Sisis Seite

Die Liebesgeschichte bleibt leidenschaftlich-platonisch. Die Kaiserin genießt zwar Irmas Zuneigung und unbedingte Loyalität, hält sie aber auf Abstand und schenkt ihre erotische Zuwendung anderen, zu Irmas Entsetzen auch mal einem Mann. Und doch bekommt Irma, was sie will, und bleibt die Frau und letztlich die wichtigste Person an ihrer Seite – bis zu Sisis Tod, der hier auf originelle Weise neu erzählt wird (laut Geschichtsbüchern wurde sie 1898 von einem italienischen Anarchisten am Genfer See erstochen).

Ein Biopic ist Sisi & Ich ausdrücklich nicht, aber die meisten Orte und Charaktere gab es im Leben der Kaiserin wirklich, auch die Gräfin Irma Sztáray (1864-1940), die vier Jahre in ihren Diensten und Zeugin des Attentats war, die als lesbisch angedeutete Baronin Rothschild (Anne Müller), die mit Irma flirtet, und den Erzherzog Ludwig Viktor – als homosexuell verbürgt ist allerdings nur letzterer.

Leichtfüßig und witzig, aber auch mit ernsthaften Tönen

Frauke Finsterwalder (Finsterworld), die das Drehbuch mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Christian Kracht, inszenierte ihren Film, der sich stilistisch an den 1960er Jahren orientiert, leichtfüßig und witzig, schlägt aber auch ernsthafte Töne an, ohne dabei zu gewollt zu wirken – ein emotionaler Mix, der deutschen Produktionen leider viel zu selten gelingt.