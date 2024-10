Die Besonderheit der inneren Erfahrungen der Teenagerinnen

Die Zuschauer:innen dürfen sich die Besonderheit der inneren Erfahrungen der Teenagerinnen aneignen, ohne voyeuristisch zu sein. Man begreift, was es bedeutet, sich im Blick eines anderen sicher zu fühlen.

Der Film ist außerdem mit Details gespickt, die jedes queere Herz zum Schmelzen bringen. Wie könnte es aussehen, der verinnerlichten Homophobie oder dem Mangel an lesbischen Vorbildern ein Schnippchen zu schlagen? Vielleicht einfach, indem man sich genüsslich vom Körper zu seinen Begierden führen lässt. Oder der klassische Moment, in dem man anfängt, die Kleidung des anderen zu tragen, um der Welt mitzuteilen, wie nah man der Person ständig sein will.

Soundtrack von der heißesten Dyke-Musikikone Frankreichs

Tandem will uns Hoffnung geben. Erstens die Hoffnung, dass diese Generation viel früher im Leben selbstbewusst nach lesbischer Liebe greifen kann, als es die Autorin dieses Artikels konnte. Zweitens, dass eine solche Liebe ein mächtiger Schlüssel ist, die Anteile von uns zu akzeptieren, die die Gesellschaft bisher missbilligt hat. Außerdem hilft sie, die gemeinsamen Ängste vor den gewaltigen Bedrohungen unserer kollektiven Gegenwart und Zukunft anzugehen – seien sie sozial, klimatisch oder politisch.

Das Tüpfelchen auf dem i: Der Soundtrack stammt von Rebeka Warrior, der derzeit heißesten und produktivsten Dyke-Musikikone Frankreichs. Ein Grund mehr, den Film auf der großen Kinoleinwand mit Dolby Surround zu genießen.

Tandem (F/ D/ B, 2024), Regie: Claire Burger, Buch: Claire Burger, Léa Mysius, mit Lilith Grasmug, Josefa Heinsius, Nina Hoss u.a., 105 min., Kinostart: 24.10.2024