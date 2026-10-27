Von Karin Schupp

27.10.2026 - Im LGBTQ-Filmkanon haben Vampir:innen ihren festen Platz, während andere Untote dort ein Schattendasein führen: Ich spreche von Zombies! Bisher gibt‘s nur eine Handvoll Zombie-Filme mit queeren und nur zwei mit lesbischen Hauptfiguren (Endzeit, 2019, und Herd, 2023). Ob’s an der unschönen Ästhetik liegt? Anders als die verführerische Vampirin, die nur zwei zarte Bisswunden hinterlässt, kann man die willenlosen Zombies ja nun beim besten Willen nicht sexy finden. Nicht mal unterhalten kann man sich mit ihnen!

Andererseits: Wer könnte geeigneter sein, diese kannibalistischen Kreaturen aufzuhalten, als Queer, die nach durchlebtem Coming-out das nötige Rüstzeug haben, ihr Leben zäh und entschlossen zu verteidigen?

Auf dem Regiestuhl: Die lesbische Tochter einer Horrorfilmlegende

Glücklicherweise hat die Horrorfilmlegende George A. Romero (Die Nacht der lebenden Toten) eine lesbische Tochter, die sich des Themas nun annimmt: In ihrer Horrorkomödie Queens of the Dead lässt sie eine Horde Zombies auf einen queeren Club in Brooklyn los.