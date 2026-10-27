Lesben & Dragqueens gegen die Zombie-Apokalypse: „Queens of the Dead“
In der Horrorkomödie „Queens of the Dead“ müssen sich eine lesbische Partyveranstalterin und ihre queere Belegschaft gegen eine Invasion von Zombies wehren. Der trashige Spaß startet am 29. Okt. im Kino.
Von Karin Schupp
27.10.2026 - Im LGBTQ-Filmkanon haben Vampir:innen ihren festen Platz, während andere Untote dort ein Schattendasein führen: Ich spreche von Zombies! Bisher gibt‘s nur eine Handvoll Zombie-Filme mit queeren und nur zwei mit lesbischen Hauptfiguren (Endzeit, 2019, und Herd, 2023). Ob’s an der unschönen Ästhetik liegt? Anders als die verführerische Vampirin, die nur zwei zarte Bisswunden hinterlässt, kann man die willenlosen Zombies ja nun beim besten Willen nicht sexy finden. Nicht mal unterhalten kann man sich mit ihnen!
Andererseits: Wer könnte geeigneter sein, diese kannibalistischen Kreaturen aufzuhalten, als Queer, die nach durchlebtem Coming-out das nötige Rüstzeug haben, ihr Leben zäh und entschlossen zu verteidigen?
Auf dem Regiestuhl: Die lesbische Tochter einer Horrorfilmlegende
Glücklicherweise hat die Horrorfilmlegende George A. Romero (Die Nacht der lebenden Toten) eine lesbische Tochter, die sich des Themas nun annimmt: In ihrer Horrorkomödie Queens of the Dead lässt sie eine Horde Zombies auf einen queeren Club in Brooklyn los.
Dabei hat DJ Dre (Katy O’Brian, Love Lies Bleeding) an diesem Abend wahrlich schon genug am Hals: Der Star ihrer Dragshow hat kurzfristig abgesagt, die Toiletten sind verstopft und ihr homophober Schwager (Quincy Dunn-Baker), der zum Klempnern vorbeikommt, trägt zum gereizten Vibe ebenso bei wie Sam (Jaquel Spivey), der als Ersatz-Headliner:in angeheuert wird, aber unter starkem Lampenfieber - und dem eifersüchtigen Drag Kid Nico (Tomás Matos) - leidet.
... und schon kommen die ersten Zombies auf Highheels angestakst
„Bei Drag geht’s nicht um Leben und Tod“, versucht Dragqueen-Mutti Ginsey (Nina West) die Lage zu beruhigen – und schon kommen die ersten Zombies auf Highheels angestakst und die ersten Tanzenden werden gebissen…
Tja, da hilft ja nun alles nichts: Die chaotische Belegschaft muss den Kampf gegen die Zombie-Apokalypse aufnehmen und schlägt sich zunächst mehr schlecht als recht. Glücklicherweise eilt die Verlobte von Praktikantin Kelsey (Jack Haven, Teenage Sex and Death At Camp Miasma) zur Hilfe. Als echte Butch-Lesbe bringt Pops, gespielt von Comedian Margaret Cho, natürlich als einzige eine nützliche Waffe mit - eine Bohrmaschine - und kann damit auch umgehen.
Wird sich auch Dres Frau Lizzi (Riki Lindhome) nach Brooklyn durchschlagen können? Die Krankenschwester mit gestähltem Softball-Schlagarm ist jedenfalls festentschlossen und macht sich gemeinsam mit ihrer trans Patientin Jane (Eve Lindley) auf den Weg – immerhin hat sie doch eine wichtige Botschaft für Dre im Gepäck!
Ein trashiges Vergnügen mit queerem Ensemble
Queens of the Dead ist ein trashiges Vergnügen mit einem Ensemble, das große Teile des LGBTQ+-Alphabets abdeckt und auch privat überwiegend queer ist. Statt jedoch – wie früher - zu Witzfiguren im Nebencast zu werden, halten sie hier das Zepter in der Hand und unterhalten das queere Publikum mit viel Selbstironie und Insider-Gags.
Ansonsten hält sich Romero in ihrem Spielfilmdebüt an alle Horror-Regeln und bietet neben der genretypisch übersichtlichen Handlung alle klassischen Elemente: Gruselige Zombies (mit grauem Glitter!), Schockmomente, Antiheld:innen, die über sich hinauswachsen, mutige Nobodys, die sich heroisch für alle opfern, und natürlich Blut und Gore. Echten Genre-Fans wird letzterer Faktor vermutlich viel zu harmlos sein, fürs Gelegenheitspublikum genügt er aber voll und ganz.
Den Segen ihres berühmten Vaters hat sie, wie Tina Romero erzählte. Zwar sah er nicht den fertigen Film, aber als sie ihm den Stoff vor seinem Tod 2017 pitchte, habe er gesagt: „I love it. Run with it. Go for it.“ Da hat er Recht: Für ein vergnüglich und mild-gruseligen Kinoabend an Halloween ist Queens of the Dead auf jeden Fall genau das Richtige.
Queens of the Dead (USA 2025), Regie: Tina Romero, Buch: T. Romero/Erin Judge, mit Katy O'Brian, Jack Haven, Margaret Cho u.a., 99 min., Englisch mit dt. Untertiteln, Kinostart: 29. Okt. 2026
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