Gesetzliche Regelungen müssen vor Gewalt und Übergriffen schützen

Der offene Brief an Claudia Roth, den Aksoys Lebensgefährtin Marisa Mrachacz und die lesbische Autorin Marie Marén Nitz verfassten, schildert Aksoys Fall ausführlich, stellt die Forderungen aber im Namen aller Film- und Theaterschaffenden, die von „Machtmissbrauch, körperlicher und seelischer Gewalt, sexuellen Übergriffen, Cholerik und Mobbing“ betroffen sind. Sie sind in ihrem Beruf nicht nur zu wenig geschützt, heißt es dort, sondern müssen befürchten, als Lügner:innen oder „Einzelfall“ dargestellt zu werden und keine Jobs mehr zu bekommen, wenn sie ihren Fall öffentlich machen. Auch die Produktionsfirmen würden in „diesem täter:innenfreundlichen System eine Schlüsselrolle“ einnehmen und solche Vorfälle häufig unter den Teppich kehren

Zu den Forderungen der Petition an die Politik gehören eine „konsequente und opfersensible Strafverfolgung“, die Möglichkeit, in Fällen von Machtmissbrauch die Produktionsfirmen zur Verantwortung zu ziehen, die Bindung von Fördergeldern an den Einsatz von professionellen Intimitäts- und Stuntkoordinator:innen und eine unabhängige Vertrauensperson als Vermittler:in am Set.

Inzwischen haben über 20.000 Menschen die Petition #genuggeschwiegen auf der Plattform Change.org unterzeichnet - hier könnt ihr's auch tun.