3. On Swift Horses (USA, Regie: Daniel Minahan)

Liebesdrama: Um versteckte Homosexualität in den 1950er Jahren geht‘s in dieser Romanverfilmung: Muriel (Daisy Edgar-Jones, Normal People) hat mit ihrem Schwager Julius (Jacob Elordi) mehr gemeinsam als mit ihrem Ehemann Lee (Will Poulter): Beide lieben das Glücksspiel - und das gleiche Geschlecht: Julius hält seine Beziehung mit einem Arbeitskollegen geheim, Muriel verliebt sich in ihre Nachbarin Sandra (Sasha Calle).

Wann? Noch nicht bekannt.