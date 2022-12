2. Mein erster Sommer (AUS 2020, Regie/ Buch: Katie Found, 80 min.)

Sommermärchen: Nach dem Suizid ihrer Mutter hat sich die 16-jährige Claudia (Markella Kavenagh) ganz alleine in ihrem abgelegenen Haus verkrochen - bis die temperamentvolle Grace (Maiah Stewardson) plötzlich in ihrem Garten auftaucht und sie verzaubert. Doch das intime Glück zu zweit droht von außen zerstört zu werden… Markella Kavenagh war gerade auch in der Herr der Ringe-Prequelserie The Rings of Power (Amazon Prime) zu sehen.

Auf DVD, zum Kauf/ Leihen bei Salzgeber Club, Amazon Prime und Apple TV; englische Originalversion mit deutschen Untertiteln