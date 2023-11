Bonnie hält den Laden zusammen

Und während Diana „nur“ schwimmen muss, ist es Bonnie, die den Laden zusammenhält, denn solch ein Unternehmen benötigt ja die Unterstützung durch ein ganzes Teams. Im echten Leben waren 35 Leute auf fünf Booten beteiligt, im Film sind es viel weniger, darunter die superbutchige Kapitänin (Karly Rothenberg, die leider kaum Text hat), ein Hai-Experte, eine Ärztin und allen voran der Navigator John Bartlett (Rhys Efans) als wichtigste Nebenfigur.

Aber wie Bonnie für gute Laune sorgt, ihre Freundin anfeuert und auch selbst ins Wasser springt, um sie zum Weiterschwimmen zu motivieren – wie sie also ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellt, um Diana dabei zu helfen, ihren Lebenstraum zu erfüllen: das ist das „Herzstück des Films“, wie Bening sagte.

Foster: „Eine bedingungslose Liebe, die sehr selten ist“

Die vierfach Oscar-nominierte (in ihrer zweiten lesbischen Rolle nach The Kids Are All Right) und die zweifache Oscar-Gewinnerin Jodie Foster (in ihrer ersten lesbischen Rolle!) spielen ihre Charaktere kongenial, im wahrsten Sinne des Wortes ungeschminkt und schaffen es, die Chemie zwischen den beiden auf die Leinwand zu transportieren. „Ich denke, wir als Publikum sehen ihre starke Verbindung. Es ist eine Liebe, die möglicherweise tiefer ist als bei jedes traditionelle Paar, auch wenn sie platonisch ist. Es ist eine bedingungslose Liebe, die einfach sehr, sehr selten ist“, sagt Foster dazu in den Produktionsnotizen.