Outdoor-Gruppen: Zusammen macht's mehr Spaß!
Lust auf Wandern, Radeln, Wasser- oder Wintersport, aber niemand will euch begleiten? Kein Problem: L-MAG listet Gruppen auf, die Outdoor-Aktivitäten für Frauen, Lesben und Queers anbieten.
Zusammengestellt von Florian Bade, 1.4.2026
WANDERN & LAUFEN
Girls Talking Walking: Plattform für Frauen zum Spazierengehen/ Wandern, verschiedene Orte - girlstalkingwalking.com/staedte
Gay Outdoor Club (GOC) des Deutschen Alpenvereins, FLINTA* Wanderungen für GOC-Mitglieder - dav-goc.de/frauen-auf-tour
Berlin
Cozy Hiking Club, Wandern für FLINTA*, Queers und BIPoC - instagram.com/cozyhikingclub
Lesberlin Run & Social Club, Gruppe mit Out- und Indoor-Aktivitäten für „Dykes, Sapphics und QTIPOC“ - instagram.com/lesberlinrunclub
Naturfreunde Berlin, Wandertouren für FLINTA* - naturfreunde-berlin.de/flinta-wanderungen
Spinnboden-Lesbenarchiv, Sonntägliche Wandertouren für FLINTA* -spinnboden.de/angebot/sonntagswandern
Pace Berlin, Laufgruppe für Queers/FLINTA* - instagram.com/paceberlin_
Hamburg
Startschuss, Queerer Sportverein mit Angeboten für Frauen*, u.a. Wander- und Radtouren - startschuss.org/outdoor
Köln
Black FLINTA* Hiking Group, Wandertouren für Schwarze FLINTA* -blackgirlshikingde.wordpress.com
Österreich
Mountain Girls Österreich, Community für bergbegeisterte Frauen* - austrian-mountaingirls.at
Wildwandern, geführte Wandertouren für FLINTA*, Preise mit Gleitskala - wildwandern.at
The FLINTA* Hiking Club Wandergruppe für FLINTA* in und um Wien - instagram.com/theflintahikingclub_vienna
Schweiz
Mountain Girls Schweiz, Community für bergbegeisterte Frauen* - swissmountaingirls.ch
L-Ways, Touren für lesbische Frauen im Berner Umland -queerthun.ch/l-ways
Groupe de plein air, Touren für lesbische Frauen in und um Zürich - plein-air.ch
RADFAHREN
Rundedrehen Cycling Club, Plattform u.a. mit FLINTA*Touren, verschiedene Orte - rundedrehen.de
Berlin
Chicane Bike Club, Community für FLINTA* und Queers, Ausfahrten und Radreisen instagram.com/chicanebikeclub
Bochum
Windkante Cycling Club, RadsportVerein mit FLINTA* Gruppe - windkante.net/flinta-ride
Frankfurt (Main)
Girlsride Frankfurt, Ausfahrten für Frauen, RheinMain-Gebiet - instagram.com/girlsride.ffm
Köln
Cyclits Cycling Collective, Frauen*Fahrradclub - cyclits.cc
Leipzig
Radsportgruppe Feminista, Radeln für FLINTA* mit Ausfahrten - rotersternleipzig.de/radsportgruppe-feminista
Münster
Schotter Coffee, Gravel Biking mit Ausfahrten für FLINTA* - schotter-coffee.de
WINTER- & BERGSPORT
Peanutbutter Club, FLINTA*Ski-Community, Events in der Alpenregion - instagram.com/the.peanutbutter.club
Fliegerinnen Unite, Events für Gleitschirmfliegerinnen, verschiedene Orte - fliegerinnenunite.de
Österreich
Sendwitches, Wintersport für FLINTA* und Allys in und um Innsbruck -instagram.com/send_witches
Empathy, FLINTA*Snowboard- und Skikollektiv aus Innsbruck - instagram.com/empathyyyy__
Alpenverein Austria, FLINTA* Kletter- und Bergsportgruppe - alpenverein-austria.at/austria/wir-ueber-uns/gruppen/jugend-und-familie
Schweiz
Super Friendly Society, FLINTA*Chatgruppe rund um Wintersport, Skating und Surfen - superfriendlysociety.ch/Community-Chat
WASSERSPORT
Sailing Sisters, Vernetzung und Austausch für Seglerinnen - sailingsisters.org
Die Seglerinnen, Verein von segelnden Frauen mit Treffen u.a. in Berlin, Köln, Karlsruhe - seglerinnen.de
KompassKiki, geführte Kanutouren in Gruppen, u.a. in Hannover, Berlin, Mecklenburg und Schweden - kompasskiki.de
Berlin
Seitenwechsel, Sportverein für FLINTA* in Berlin, u.a. Schwimm- und Kanukurse - seitenwechsel-berlin.de
Schweiz
Wild Women on Whitewater, Gruppe für Paddlerinnen und Wildwasserfahrerinnen - wildwomen-whitewater.de
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Lest unser großes Outdoor-Special in der aktuellen Ausgabe (März/April 2026)
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