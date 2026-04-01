Zusammengestellt von Florian Bade, 1.4.2026

WANDERN & LAUFEN

Girls Talking Walking: Plattform für Frauen zum Spazierengehen/ Wandern, verschiedene Orte - girlstalkingwalking.com/staedte

Gay Outdoor Club (GOC) des Deutschen Alpenvereins, FLINTA* Wanderungen für GOC-Mitglieder - dav-goc.de/frauen-auf-tour

Berlin

Cozy Hiking Club, Wandern für FLINTA*, Queers und BIPoC - instagram.com/cozyhikingclub

Lesberlin Run & Social Club, Gruppe mit Out- und Indoor-Aktivitäten für „Dykes, Sapphics und QTIPOC“ - instagram.com/lesberlinrunclub

Naturfreunde Berlin, Wandertouren für FLINTA* - naturfreunde-berlin.de/flinta-wanderungen

Spinnboden-Lesbenarchiv, Sonntägliche Wandertouren für FLINTA* -spinnboden.de/angebot/sonntagswandern

Pace Berlin, Laufgruppe für Queers/FLINTA* - instagram.com/paceberlin_

Hamburg

Startschuss, Queerer Sportverein mit Angeboten für Frauen*, u.a. Wander- und Radtouren - startschuss.org/outdoor

Köln

Black FLINTA* Hiking Group, Wandertouren für Schwarze FLINTA* -blackgirlshikingde.wordpress.com

Österreich

Mountain Girls Österreich, Community für bergbegeisterte Frauen* - austrian-mountaingirls.at

Wildwandern, geführte Wandertouren für FLINTA*, Preise mit Gleitskala - wildwandern.at

The FLINTA* Hiking Club Wandergruppe für FLINTA* in und um Wien - instagram.com/theflintahikingclub_vienna

Schweiz

Mountain Girls Schweiz, Community für bergbegeisterte Frauen* - swissmountaingirls.ch

L-Ways, Touren für lesbische Frauen im Berner Umland -queerthun.ch/l-ways

Groupe de plein air, Touren für lesbische Frauen in und um Zürich - plein-air.ch