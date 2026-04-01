L-Mag

Outdoor-Gruppen: Zusammen macht's mehr Spaß!

Lust auf Wandern, Radeln, Wasser- oder Wintersport, aber niemand will euch begleiten? Kein Problem: L-MAG listet Gruppen auf, die Outdoor-Aktivitäten für Frauen, Lesben und Queers anbieten.

rawpixel/Pixabay

Zusammengestellt von Florian Bade, 1.4.2026

 

WANDERN & LAUFEN

Girls Talking Walking: Plattform für Frauen zum Spazierengehen/ Wandern, verschiedene Orte - girlstalkingwalking.com/staedte

Gay Outdoor Club (GOC) des Deutschen Alpenvereins, FLINTA* Wanderungen für GOC-Mitglieder - dav-goc.de/frauen-auf-tour

 

Berlin

Cozy Hiking Club, Wandern für FLINTA*, Queers und BIPoC - instagram.com/cozyhikingclub

Lesberlin Run & Social Club, Gruppe mit Out- und Indoor-Aktivitäten für „Dykes, Sapphics und QTIPOC“ - instagram.com/lesberlinrunclub

Naturfreunde Berlin, Wandertouren für FLINTA* - naturfreunde-berlin.de/flinta-wanderungen

Spinnboden-Lesbenarchiv, Sonntägliche Wandertouren für FLINTA* -spinnboden.de/angebot/sonntagswandern

Pace Berlin, Laufgruppe für Queers/FLINTA* - instagram.com/paceberlin_

 

Hamburg

Startschuss, Queerer Sportverein mit Angeboten für Frauen*, u.a. Wander- und Radtouren - startschuss.org/outdoor

 

Köln

Black FLINTA* Hiking Group, Wandertouren für Schwarze FLINTA* -blackgirlshikingde.wordpress.com

 

Österreich

Mountain Girls Österreich, Community für bergbegeisterte Frauen* - austrian-mountaingirls.at

Wildwandern, geführte Wandertouren für FLINTA*, Preise mit Gleitskala - wildwandern.at

The FLINTA* Hiking Club Wandergruppe für FLINTA* in und um Wien - instagram.com/theflintahikingclub_vienna

 

Schweiz

Mountain Girls Schweiz, Community für bergbegeisterte Frauen* - swissmountaingirls.ch

L-Ways, Touren für lesbische Frauen im Berner Umland -queerthun.ch/l-ways

Groupe de plein air, Touren für lesbische Frauen in und um Zürich - plein-air.ch

MemoryCatcher/Pixabay

RADFAHREN

Rundedrehen Cycling Club, Plattform u.a. mit FLINTA*Touren, verschiedene Orte - rundedrehen.de

 

Berlin

Chicane Bike Club, Community für FLINTA* und Queers, Ausfahrten und Radreisen instagram.com/chicanebikeclub

 

Bochum

Windkante Cycling Club, RadsportVerein mit FLINTA* Gruppe - windkante.net/flinta-ride

 

Frankfurt (Main)

Girlsride Frankfurt, Ausfahrten für Frauen, RheinMain-Gebiet - instagram.com/girlsride.ffm

 

Köln

Cyclits Cycling Collective, Frauen*Fahrradclub - cyclits.cc

 

Leipzig

Radsportgruppe Feminista, Radeln für FLINTA* mit Ausfahrten - rotersternleipzig.de/radsportgruppe-feminista

 

Münster

Schotter Coffee, Gravel Biking mit Ausfahrten für FLINTA* - schotter-coffee.de

Ri_Ya/Pixabay

WINTER- & BERGSPORT

Peanutbutter Club, FLINTA*Ski-Community, Events in der Alpenregion - instagram.com/the.peanutbutter.club

Fliegerinnen Unite, Events für Gleitschirmfliegerinnen, verschiedene Orte - fliegerinnenunite.de

 

Österreich

Sendwitches, Wintersport für FLINTA* und Allys in und um Innsbruck -instagram.com/send_witches

Empathy, FLINTA*Snowboard- und Skikollektiv aus Innsbruck - instagram.com/empathyyyy__

Alpenverein Austria, FLINTA* Kletter- und Bergsportgruppe - alpenverein-austria.at/austria/wir-ueber-uns/gruppen/jugend-und-familie

 

Schweiz

Super Friendly Society, FLINTA*Chatgruppe rund um Wintersport, Skating und Surfen - superfriendlysociety.ch/Community-Chat

thatsphotography/Pixabay

WASSERSPORT

 

Sailing Sisters, Vernetzung und Austausch für Seglerinnen - sailingsisters.org

Die Seglerinnen, Verein von segelnden Frauen mit Treffen u.a. in Berlin, Köln, Karlsruhe - seglerinnen.de

KompassKiki, geführte Kanutouren in Gruppen, u.a. in Hannover, Berlin, Mecklenburg und Schweden - kompasskiki.de

 

Berlin

Seitenwechsel, Sportverein für FLINTA* in Berlin, u.a. Schwimm- und Kanukurse - seitenwechsel-berlin.de

 

Schweiz

Wild Women on Whitewater, Gruppe für Paddlerinnen und Wildwasserfahrerinnen - wildwomen-whitewater.de

 

Haben wir eine tolle Gruppe vergessen? Schreibt uns unter online@l-mag.de!

Lest unser großes Outdoor-Special in der aktuellen Ausgabe (März/April 2026)

 

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