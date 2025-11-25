Von Karin Schupp

25.11.2025 - In Paris wurden am letzten Freitag vier Männer wegen Cybermobbings gegen die lesbische DJane und LGBTQ-Aktivistin Barbara Butch verurteilt. Sie erhielten Freiheitsstrafen zwischen vier Monaten auf Bewährung und - für einen Anklagten - zehn Monaten Haft: Ihm bescheinigte das Gericht „besonders schwerwiegende Taten”. Ein fünfter Beschuldigter wurde freigesprochen.

Die Französin war bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris mit Dragqueens Szene aufgetreten. Die Szene sorgte für weltweites Aufsehen, weil sie von Erzkonservativen und Trollen als Verspottung des religiösen Gemäldes „Letztes Abendmahl“ missverstanden wurde. Tatsächlich handelte es sich um eine Hommage an die griechische Mythologie: ein dionysisches Festmahl.

Daraufhin war Butch massiven antisemitischen, homophoben, sexistischen und dickenfeindlichen Hassbotschaften, Gewalt-, Mord- und Vergewaltigungsandrohungen ausgesetzt. Am ersten Prozesstag im August berichtete die 44-Jährige im Zeugenstand, dass sie deswegen nicht mehr ihre Periode bekam, Panikattacken, Platzangst und Schuppenflechte entwickelte und Antidepressiva nehmen musste.

Als ‚schmutzige Jüdin‘, ‚schmutzige Lesbe‘ und ‚Fettsack‘ beschimpft

„Es hinterließ ein Loch in meinem Herzen“, sagte sie. „Ich wurde als ‚schmutzige Jüdin‘, ‚schmutzige Lesbe‘ und ‚schmutziger Fettsack‘ beschimpft.“