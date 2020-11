9.11.2020 - Am Wochenende ging die neue Folge des Queerkram-Podcasts des Berliner Nollendorfbloggers Johannes Kram an den Start: Diesmal sprach er mit Manuela Kay, L-MAG-Chefredakteurin und Verlegerin unseres Schwestermagazins Siegessäule! Im Gespräch geht es unter anderem um das Verhältnis zwischen Schwulen und Lesben, Konflikte in der queeren Community, „Cancel Culture“ und lesbische Sichtbarkeit.

Dabei gibt Manuela auch Einblicke in den Alltag des Verlags und verrät, wie es nach erfolgreicher Spendenkampagne im Frühsommer und den Herausforderungen durch den neuerlichen Lockdown um die Zukunft der Siegessäule bestellt ist.

Seit Februar 2020 existiert der von queer.de präsentierte Podcast Queerkram, in dem vorrangig Persönlichkeiten aus der Community über drängende LGBTI*-Themen zu Wort kommen. Johannes Kram sprach bisher u. a. mit Rapperin Sookee, SPD-Vizechef Kevin Kühnert und der Bundeswehr-Kommandeurin Anastasia Biefang.

Das Gespräch zwischen Johannes Kram und Manuela Kay könnt ihr euch hier anhören oder runterladen: queerkram.podigee.io/16-neue-episode