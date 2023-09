Die erste Date-Crew ist wieder zu Hause, und Melanie sieht sich in der Gunst der Princess weit vorne. Natalie hingegen ist froh, dass sie nicht dabei war – ein Partyboot ist nicht so ihre Art Date.

Am Strand ergreift Gabi in einem Vier-Augen-Gespräch die Gelegenheit, sich bei der Princess zu outen: „Ich hab ’ne Zeitlang Pornos gedreht und mach das immer noch ab und zu.“ Madleen findet das nicht nur okay, sondern: „Richtig klasse, wenn das das ist, was du gerne machst, mega.“ Im Confessional-Interview fügt sie hinzu, dass sie auch gerne mal ein Porno-Set besuchen würde. Damit ist nun auch bei Gabi „der Funke übergesprungen“, und sie fühlt sich mit Madleen „mehr auf einer Wellenlänge, als ich gedacht hätte.“ Im Haus erzählt sie später sichtlich erleichtert von ihrem Coming-out und wird dafür beklatscht.