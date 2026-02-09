Von Paula Lochte

9.2.2026 - Die Stiftung Prout at Work hat neun „Prout Performer“ 2025 ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Engagement für queere Chancengleichheit am Arbeitsplatz. Verliehen wurden die Preise am 6. Februar im Rahmen einer Gala in der deutschen Microsoft-Zentrale in München.

„Frau in einer Führungsposition zu sein, ist schon schwer genug“, sagt Manja Greimeier vom Autozulieferer Continental in ihrer Dankesrede. So habe sie noch vor ein paar Jahren gedacht. Aber dann sei ihr klar geworden, was für einen Unterschied es macht, wenn sie als Führungskraft offen und lautstark queer ist: „Queere Mitarbeitende brauchen eine Stimme im Vorstand, die sie auch auf der Führungsebene vertritt und sichtbar macht.“

Eine Regenbogenfahne am Gebäude reicht nicht aus

Seit zwei Jahren setzt sich Greimeier nun als Teil der internen Community-Organisation ihres Unternehmens für die Belange queerer Mitarbeitender ein, organisiert Netzwerktreffen und sorgt dafür, dass sich der Reifenhersteller an CSDs beteiligt. Das mache sich auch im Recruiting bemerkbar: „Es trauen sich ganz andere Leute, sich zu bewerben“, sagt sie L-MAG. Eine Regenbogenfahne am Gebäude reiche nicht aus. „Die Menschen brauchen ein Gesicht.“

Für ihr Engagement wurde Manja Greimeier nun als eine von neun „Prout Performern 2025“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung der gemeinnützigen Stiftung Prout at Work würdigt den Einsatz für queere Chancengleichheit am Arbeitsplatz, sei es auf der Führungsebene als „Prout Executive“ oder „Ally“ – oder am Karriereanfang stehend als „Prout Voice“.