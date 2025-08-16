„Prout Performer“: Queere Vorbilder und aktive Allys in der Arbeitswelt gesucht
Das Projekt „Prout Performer“ der Stiftung Prout at Work zeichnet queere Vorbilder am Arbeitsplatz sowie engagierte Allys, die sich für Chancengleichheit von LGBTIQ* im Job einsetzen, aus. Bewerbungen und Vorschläge können bis 26. Okt. eingereicht werden.
Von Selina Hellfritsch
16.8.2025 - Das von Prout At Work initiierte Projekt „Prout Performer“ geht nach einer Pause im letzten Jahr nun in die nächste Runde. Gesucht werden queere Vorbilder am Arbeitsplatz, die out and proud sind, sowie engagierte Allys, die sich für Chancengleichheit von LGBTIQ* einsetzen. Die Nominierungsphase endet am 26. Oktober
Eine Umfrage des Institut für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung aus dem Jahr 2024 zeigt, dass rund ein Drittel der befragten queeren Mitarbeiter:innen ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität am Arbeitsplatz nicht offen zeigen. Gleichzeitig berichten viele von einem hohen Ausmaß an Diskriminierung in unterschiedlichen Formen.
Die Denkfabrik und Initiative Prout At Work-Foundation, die diese Studie mitgefördert hat, macht es sich deshalb zur Aufgabe, für queere Menschen und Themen im Arbeitsumfeld einzustehen und diese sichtbar zu machen. Mit ihrem Projekt „Prout Performer“ wollen sie zeigen, dass eine erfolgreiche Karriere unabhängig von der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität möglich ist. Ebenso zeigen sie, dass sich der Einsatz für Diversity Management auszahlt. Deshalb wollen sie geoutete queere Vorbilder und engagierte Allys auszeichnen, die sich für Chancengleichheit am Arbeitsplatz einsetzen.
Zeichen für Chancengleichheit setzen
Am 14. August startete die Nominierungsphase, in der sich engagierte queere Beschäftigte entweder selbst bewerben oder durch Dritte vorgeschlagen werden können. Prout At Work möchte damit den positiven Impact von einzelnen Angestellten würdigen, aber auch Unternehmen dazu motivieren, weiterhin eine inklusive und diverse Arbeitskultur zu fördern. Gerade in einer Zeit, in der immer mehr große Konzerne sich dem weltweiten Rechtsruck anpassen und Unternehmen unter dem Druck neuer US-Gesetze ihre Diversity-Programme einstellen, ein wichtiges Zeichen.
Drei „Prout Performer“-Kategorien
In diesem Jahr gibt es drei Kategorien:
- Prout-Executives, also Führungspersönlichkeiten, die sich für ein queerfreundliches Arbeitsumfeld einsetzen und dabei ihre Position und Reichweite nutzen.
- Prout-Voices, also Menschen, die nicht unbedingt eine Führungsposition innehaben, sich aber als Stimme für queere Mitarbeiter*innen einsetzen.
- Und Prout-Executive-Allys, also gewissermaßen coole Heteros in hohen Posten, die Chancengleichheit für LGBTIQ* unterstützen. Dabei sind Bewerbungen aus allen Bereichen – wie Politik, Medien, Kunst, Kultur und Privatwirtschaft oder öffentlicher Dienst – möglich.
Mit dem Projekt will Prout At Work als Weiterentwicklung der einstigen „Germany’s Top 100 OUT Executives“-Liste nun eine vereinfachte und vor allem kleinere Gruppe mit Vorbildern aus dem Jobleben erstellen. Nach der Nominierungsphase wird im November eine Nominiertenliste und eine Shortlist erstellt, aus der dann im Frühjahr 2026 drei Gewinner*innen hervorgehen.
Frühere Gewinner:innen von Solarisbank, TÜV Süd und Rewe Group
Die Auszeichnungen der „Prout Performer“ wurden zuletzt 2023 verliehen: Alex Gessner wurde zur Prout-Executive ausgezeichnet – sie ist COO bei ACI Diversity Consulting und hat unter anderem futura gegründet, ein Netzwerk der Solarisbank, um den Gender-Gap im FinTech-Bereich zu überwinden. Erdem Köygülü bekam den ersten Platz als Prout-Voice, da er sich als Senior Recruiter und Leitung des prOUT-Netzwerks bei TÜV SÜD für eine inklusive Arbeitsumgebung und einen fairen Einstellungsprozess bemüht. Als Prout-Ally wurde Lionel Souque ausgezeichnet: Seit 2017 ist er CEO der Rewe Group und hat seitdem Vielfalt und Chancengleichheit in der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens verankert, was sich unter anderem in seinem Engagement und Einsatz für queere Netzwerke zeigt.
Die „Prout Performer“-Wahl von Prout At Work wird von L-MAG und Siegessäule präsentiert.
Nominierungsphase: 14. August bis 26. Oktober 2025
Alle Infos: proutperformer.proutatwork.de
Bleibt out und proud!
Nur mit euch, unseren Leser:innen und online-Nutzer:innen, bekommen wir das hin! Helft uns, damit wir diese Zeiten durchstehen, die in politischer wie finanzieller Hinsicht nicht einfach sind. Journalismus, der nicht nur in Social Media Bubbles stattfindet, unabhängig ist und dialogbereit bleibt, hat es zunehmend schwer.
Unterstützt unsere Arbeit!
Vielen Dank!
Euer L-MAG-Team