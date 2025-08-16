Von Selina Hellfritsch

16.8.2025 - Das von Prout At Work initiierte Projekt „Prout Performer“ geht nach einer Pause im letzten Jahr nun in die nächste Runde. Gesucht werden queere Vorbilder am Arbeitsplatz, die out and proud sind, sowie engagierte Allys, die sich für Chancengleichheit von LGBTIQ* einsetzen. Die Nominierungsphase endet am 26. Oktober

Eine Umfrage des Institut für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung aus dem Jahr 2024 zeigt, dass rund ein Drittel der befragten queeren Mitarbeiter:innen ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität am Arbeitsplatz nicht offen zeigen. Gleichzeitig berichten viele von einem hohen Ausmaß an Diskriminierung in unterschiedlichen Formen.

Die Denkfabrik und Initiative Prout At Work-Foundation, die diese Studie mitgefördert hat, macht es sich deshalb zur Aufgabe, für queere Menschen und Themen im Arbeitsumfeld einzustehen und diese sichtbar zu machen. Mit ihrem Projekt „Prout Performer“ wollen sie zeigen, dass eine erfolgreiche Karriere unabhängig von der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität möglich ist. Ebenso zeigen sie, dass sich der Einsatz für Diversity Management auszahlt. Deshalb wollen sie geoutete queere Vorbilder und engagierte Allys auszeichnen, die sich für Chancengleichheit am Arbeitsplatz einsetzen.

Zeichen für Chancengleichheit setzen

Am 14. August startete die Nominierungsphase, in der sich engagierte queere Beschäftigte entweder selbst bewerben oder durch Dritte vorgeschlagen werden können. Prout At Work möchte damit den positiven Impact von einzelnen Angestellten würdigen, aber auch Unternehmen dazu motivieren, weiterhin eine inklusive und diverse Arbeitskultur zu fördern. Gerade in einer Zeit, in der immer mehr große Konzerne sich dem weltweiten Rechtsruck anpassen und Unternehmen unter dem Druck neuer US-Gesetze ihre Diversity-Programme einstellen, ein wichtiges Zeichen.