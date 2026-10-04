4.10.2026, red. - Die Idee ist da, die Motivation auch, aber ihr wisst nicht, wie ihr anfangen sollt? So geht es vielen, sagen Tinush Weise und Jil Landtau. Sie engagieren sich beim „She/They – Queer Start-up Founders Club”, ein europaweites Netzwerk für queere Frauen* und nicht binäre Personen, die ein Startup gründen wollen oder bereits gegründet haben.

Tinush und Jil, welche Startups betreibt ihr selbst und wie seid ihr auf die Idee zu She/They gekommen?

Tinush: Ich komme aus der Unternehmensberatung und bin IHK zertifizierter Detektiv. Mein Startup Trueffles ist ein Mappingtool, wie The Chart von „The L Word” oder die berühmte Detektivwand im Krimi. 2022 habe ich in Berlin an einem Event namens „Queer Founders meet Queer Investors” teilgenommen, bei dem überwiegend männlich gelesene Personen anwesend waren. Mir wurde klar, dass wir queere weibliche* und nicht binäre Gründer:innen noch keine eigene Community haben. Da habe ich die Idee zu She/They entwickelt.

Jil: Ich habe Amendio gegründet, eine Plattform für digitale Hilfe bei Haushaltsreparaturen. Über Tinush bin ich zu She/They gekommen. Mir ist wichtig, queere Frauen* und nicht binäre Personen sichtbarer zu machen und ihre wirtschaftliche Stärke zu fördern.

Was bietet ihr mit She/They an?

Jil: Co-Working- und Networking- Events, Meet-ups, Pitch-Formate, Investor: innendinner und Masterclasses mit Expert:innen. Wir schaffen einen Safer Space, in dem sich unsere Mitglieder austauschen können. Dazu kommen Wissen, Feedback und Unterstützung, um mit dem eigenen Gründungsvorhaben weiterzukommen.

Was genau ist ein Startup? Was begeistert euch daran?

Tinush: Das ist ein junges Unternehmen mit einer neuen, heute häufig digitalen Geschäftsidee. Es will ein Problem lösen und dabei schnell wachsen. Typisch sind ein innovatives Produkt, ein skalierbares Geschäftsmodell und viel Offenheit fürs Ausprobieren. Mich begeistert, eigene Ideen umzusetzen, etwas wachsen zu sehen und dabei selbst mitzuwachsen.

Jil: Ähnlich wie Tinush begeistert mich, etwas Eigenes aufzubauen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Man gestaltet die Idee, das Team und die Entwicklung selbst und ist direkt für den Erfolg verantwortlich.