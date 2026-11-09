fs/9.11.2026 - „Entscheidung wann?“ Diese Frage hatten Aktivist:innen von Nodoption auf die Rückseite ihrer T-Shirts gedruckt. Gut lesbar, in weißen Buchstaben auf schwarzem Stoff. Sie trugen die Shirts am 28. September – beim Festakt des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, das in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert.

Das Gesetz benachteiligt nach wie vor Regenbogenfamilien

Hintergrund der Aktion: Nach wie vor benachteiligt das deutsche Gesetz Kinder aus Regenbogenfamilien. Während ein Mann die „Vaterschaft“ für ein Kind einfach erklären kann, unabhängig davon, ob er biologisch mit dem Kind verwandt ist, gilt dies nicht für Co-Mütter oder für nicht binäre Co-Eltern. Damit sie rechtlich als zweites Elternteil des Kindes anerkannt werden, müssen sie dieses erst adoptieren (über eine Stiefkindadoption).

Gegen diese Ungleichbehandlung wendet sich die Initiative Nodoption. Sie begleitet und vernetzt Familien, die ihre Grundrechte und die ihrer Kinder einklagen wollen. Mit Erfolg: Seit 2021 stellten mehrere Gerichte fest, dass das geltende Abstammungsrecht verfassungswidrig ist, und legten die Frage dem Bundesverfassungsgericht vor. Mittlerweile liegen dort acht Fälle betroffener Familien.

„Fünf Jahre. Acht Verfahren. Und noch immer keine Antwort“

Eine Entscheidung steht jedoch bis heute aus. Die Verfahren seien keinen Schritt vorangekommen, kritisiert Nodoption: „Fünf Jahre. Acht Verfahren. Und noch immer keine Antwort auf eine Grundrechtsfrage, die unsere Kinder jeden Tag betrifft.“

Zum Festakt des Verfassungsgerichts in der Karlsruher Stadthalle kamen hochrangige Gäste aus Justiz und Politik, unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mitstreiter:innen von Nodoption hatten sich Karten für die Veranstaltung besorgt, um vor Ort ein Zeichen zu setzen. Motto: „75 Jahre Bundesverfassungsgericht – und Regenbogenfamilien stehen noch immer im Regen!“

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