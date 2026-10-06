6.10.2026, red. - Die Ehe für alle gibt es inzwischen seit acht Jahren, aber was die rechtliche Gleichstellung von Regenbogenfamilien angeht, hat sich wenig getan: Immer noch müssen Familien, in denen mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, intergeschlechtlich ist oder eine weitere queere Identität hat, für Rechte kämpfen, die für heterosexuelle Elternpaare selbstverständlich sind.

Weil sich nach dem Ende der Ampelkoalition auch die versprochene Reform des Abstammungsrechts zerschlug, müssen sich Zwei-Mütter-Familien nach wie vor mit einem langwierigen Stiefkindadoptionsverfahren herumschlagen. Auch alternative Konstellationen wie Mehrelternfamilien warten nach wie vor auf eine rechtliche Absicherung.

Queere Familien informieren und stärken

Mit diesen Themen beschäftigt sich am kommenden Wochenende die Regenbogenfamilienkonferenz in Mannheim (9.-11. Okt.). Zum zweiten Mal seit 2023 möchte die „Bildungs- und Empowerment Veranstaltung“ queere Familien „in ihrer Vielfalt durch Bildung und Vernetzung zu stärken“, wie es im Pressetext heißt.

Unter dem Motto „Starke Familien – Familien stärken“ bietet die Tagung neben Workshops und Vorträgen, etwa zur Selbststärkung als Familie und aktuellen rechtlichen Entwicklungen, auch einen Safe Space zum Kennenlernen, Austausch und gemeinsamem Feiern. Auch für Kinderbetreuung und ein Kinderprogramm ist gesorgt. Die Konferenz endet am Sonntag mit einem Familienfest, auf dem die queeren Kinderliedermacherinnen Suli Puschban (Berlin) und Nica Neulich (Karlsruhe) auftreten.

Es sind noch Plätze frei!

Die gute Nachricht für Kurzentschlossene: Es sind noch Plätze frei - hier geht's zur Online-Anmeldung.

Veranstalter:innen der Konferenz sind der LSVD⁺ Lesben- und Schwulenverband - Queere Vielfalt Baden-Württemberg e.V. und das Sozialministeriums Baden-Württemberg. An der Organisation beteiligt sind ILSE-Gruppen (Initiative Regenbogenfamilien) aus Baden-Württemberg und die Beratungsstelle BerTA für Regenbogenfamilien und alle, die es werden wollen.

Regenbogenfamilienkonferenz 2026, „Starke Familien – Familien stärken“, 9. bis 11. Oktober 2026 in Mannheim

Ort: Jugendherberge Mannheim, Rheinpromenade 21, 68163 Mannheim

Hier steht das Konferenzprogramm