Von Manuela Kay

18.11.2020 - „Sehen wir uns heute Abend im Pour Elle oder im Die 2, gehen wir danach noch ins Paramount oder treffen wir die anderen lieber im Pelze?“ So hätte sich eine lesbische Abendplanung im Berlin der 80er oder 90er Jahre anhören können. Doch das ist längst Geschichte, denn in ganz Deutschland gibt es derzeit nur noch eine einzige, sich selbst als solche definierende, Lesbenbar – das La Gata in Frankfurt am Main, das 2021 übrigens sein 50-jähriges Jubiläum feiert.

„Wir glauben, was eine Lesbenbar so einzigartig macht, ist ihre Priorisierung darauf einen Raum für Angehörige von marginalisierten Geschlechtern zu schaffen. Dazu gehören Frauen, nicht-binäre Menschen und Trans-Männer. Da diese Orte sich als als inklusiv für alle in der LGBTQIA+ Community verstehen, gehört das Label ,Lesbisch' all jenen, die sich dadurch empowert fühlen.“ So liest sich ein Statement des neuen „Lesbian Bar Project“ in den USA, dass derzeit die letzten noch bestehenden 15 Lesbenbars in den USA retten möchte.

Von einst 200 auf nur noch 15 Lesbenbars

Kaum zu glauben: In den 80er Jahren soll es circa 200 Lesbenbars in den USA gegeben haben. Für die etwas älteren US-Reisenden werden bei den klangvollen Namen Sahara, Meow Mix, Ariel, Lexington, The Palms oder Bum Bum Bar Erinnerungen der ganz besonderen Art erwachen.



Heute sind es wie bereits erwähnt noch 15 Bars, darunter eher bekannte wie Henrietta Hudson's (New York) oder das A League of her Own (Washington), aber auch eher unbekanntere Treffpunkte wie das Walkers' Pint in Milwaukee.



Sie alle sollen in einem einzigartigen Rettungsprojekt während der Corona-Krise am Leben erhalten werden. Unterstützt von keiner geringeren Alkoholmarke als ausgerechnet Jägermeister, läuft noch bis zum 25. November eine Spendenkampagne. Unterstützt wird diese durch einen 100-Sekunden-Spot mit viel wunderbarem Archivmaterial und einer Lea DeLaria („Orange is the new Black“) die darin von den besseren Zeiten der Lesbenszene erzählt.