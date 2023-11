Von Paula Lochte

20.11.2023 - Die russische Anti-Kriegs-Aktivistin und Künstlerin Alexandra „Sasha“ Skochilenko ist von einem Gericht in ihrer Heimatstadt St. Petersburg am Donnerstag zu sieben Jahren Straflager verurteilt worden.

Ihr vermeintliches Vergehen: Sie hatte Preisschilder in einem Supermarkt ausgetauscht. Wo sonst Produktinformationen standen, versteckten sich nun Botschaften gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine wie „Stoppt den Krieg!“.

Die 33-Jährige war nach der Aktion im April 2022 festgenommen worden und saß seither in Untersuchungshaft. Nun ist sie der „Verbreitung wissentlich falscher Informationen über die russischen Streitkräfte“ für schuldig befunden worden, hieß es in der Urteilsbegründung.

Amnesty International: „Menschenunwürdige Haftbedingungen“

Es handelt sich um einen neuen Straftatbestand, den die russische Führung kurz nach der russischen Invasion in die Ukraine eingeführt hatte - laut Amnesty International mit dem Ziel, Kritik der Bevölkerung im Keim zu ersticken. Den Prozess gegen Sasha Skochilenko kritisiert die Menschenrechtsorganisation als „Scheinprozess“ und ihre bisherigen Haftbedingungen als „menschenunwürdig“.

Kritik üben auch mehr als 350 Ärzt:innen in Russland, die in einem offenen Brief an Präsident Wladimir Putin ihre Freilassung fordern. „Als Ärztegemeinschaft sind wir in großer Sorge um Sashas Gesundheit", heißt es in dem Brief, der am Samstag veröffentlicht wurde. Bei Skochilenko seien eine Reihe „schwerer chronischer Erkrankungen“, darunter ein angeborener Herzfehler, diagnostiziert worden, die eine angemessene medizinische Behandlung sowie eine spezielle Diät erforderten, schrieben die Ärzte.