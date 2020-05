Sophie & Dani? Oder Sophie & Finley? So endet die erste Staffel von The L Word: Generation Q. Äh, gibt’s noch eine dritte Möglichkeit? So richtig überzeugend finde ich weder das eine noch das andere Paar. Finley und Sophie scheinen mir als BFF besser zu funktionieren, aber auch Sophie und Dani haben wir als Paar zu wenig kennen gelernt – außer im Bett und beim Streiten - , um ihnen die Hochzeit auf Hawaii zu wünschen.

Staffel 2 kommt... aber wohl nicht vor 2021

Wie sich Sophie entscheidet, ob sich Micah und José versöhnen und aus Bette und Maya etwas wird, ob Alice und Nat und Shane und, äh, der Hund miteinander glücklich werden: All das wird die zweite Staffel erzählen, die schon im Januar beauftragt wurde. Ob die zehn neuen Folgen in den USA - wie Staffel 1 - ab Dezember laufen werden oder sich der Start wegen der Coronoakrise verschiebt, ist noch nicht bekannt. In Deutschland werden wir aber leider ohnehin nicht vor 2021 mit der Fortsetzung rechnen können.

Was zum jetzigen Zeitpunkt feststeht, ist, dass alle Hauptcharaktere, aber auch Nebenfiguren wie Gigi, Tess und José wieder dabei sein werden. Tinas Rückkehr ist zumindest eine Option (siehe Folge 7), und sicherlich wird es weitere Gastauftritte von Ex-The L Word-Stars geben, aber das wird wohl - wie bei Tina - bis zuletzt geheim gehalten werden. Wir halten euch hier auf L-MAG, sowohl im Heft als auch auf der Webseite, auf dem Laufenden!