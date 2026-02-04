Tipp: Hörspiel „Nixe“ über Gewalt in lesbischen und queeren Beziehungen
„Gewalt tarnt sich als Fürsorge, Nähe oder Intensität“, sagt die queere Autorin Tia Morgen im L-MAG-Interview zu ihrem Hörspiel „Nixe“. Darin gerät die Podcasterin Jara in eine intensive lesbische Beziehung, die bald in eine Spirale der Gewalt kippt.
Von Annabelle Georgen
4.2.2026 - In ihrem zweiteiligen WDR-Hörspiel „Nixe“ erzählt die queere Autorin Tia Morgen von einer leidenschaftlichen lesbischen Beziehung zwischen der Protagonistin und ihrer früheren Schwimmtrainerin und ersten großen Liebe, die schnell in eine Spirale der psychischen und physischen Gewalt kippt. Das Hörspiel in der ARD-Audiothek verfügbar. Wir trafen Tia Morgen zum Gespräch.
Tia, wie kommt es, dass du dich mit dem Thema, Gewalt in lesbischen und queeren Beziehungen so intensiv auseinandersetzt?
Tia Morgen: Schon während der Recherche für die WDR-Hörspielserie „Desire“, in der es um die Lebensrealitäten queerer Sexarbeiter:innen ging (wir berichteten), bin ich immer wieder auf das Thema Gewalt in queeren Beziehungen gestoßen. Gleichzeitig begegnete es mir auch ganz konkret in meinem eigenen Alltag und Umfeld als queere Frau. Was mich dabei besonders beschäftigt hat, war das Schweigen: Es gibt nur wenig mediale und künstlerische Auseinandersetzung dazu und selbst innerhalb der Community sprechen wir nur selten über Gewalterfahrungen. Irgendwann bin ich auf das Buch „In the Dream House“ von Carmen Maria Machado gestoßen sowie auf den Sammelband „Naming the Violence“ aus den 1980er-Jahren. Ab diesem Punkt ließ mich das Thema nicht mehr los.
Die Hauptfigur im Hörspiel „Nixe“, Jara, hat einen Podcast über Beziehungen und Sex. Sie führt Interviews mit Betroffenen von Gewalt in lesbischen und queeren Beziehungen. Dieses Material basiert auf wahren Gesprächen mit Betroffenen. Wie viel Realität steckt in deinem fiktionalen Hörbuch?
Ich habe im Rahmen der Recherche tatsächlich Interviews mit Betroffenen geführt und diese für das Hörspiel fiktionalisiert. Mir war wichtig, neben Jaras Geschichte unterschiedliche Erfahrungen sichtbar zu machen. Gerade in lesbischen und queeren Beziehungen existieren tief verankerte Annahmen, etwa dass Gewalt klar entlang äußerlich gelesener Geschlechtercodes verläuft. Die Gespräche haben gezeigt, wie vielfältig Gewaltformen und Dynamiken tatsächlich sind. Ein zentraler Gedanke war außerdem: Wissen schützt nicht. Wir neigen dazu zu glauben, dass uns Aufklärung, politisches Bewusstsein oder Community immunisieren. Aber das tun sie nicht. Jara steht mitten im Leben, ist soziale eingebettet, hat beruflichen Erfolg und spricht selbst öffentlich über tabuisierte Themen. Trotzdem gerät sie in eine Gewaltdynamik. Genau diese Spannung interessiert mich.
Jara ist in eine Frau verliebt, die sie zunehmend schlecht behandelt, verunsichert und stark kontrolliert. In zahlreichen Szenen zeigst du die verborgenen Mechanismen dieser toxischen Beziehung, wie beispielsweise die Freundin immer wieder die Rollen umkehrt und Jara glauben lässt, sie sei selbst schuld an einem Streit. Betroffene brauchen oft lange, bevor sie dieses System enttarnen...
Ja, weil Gewalt in Beziehungen selten als solche beginnt. Sie tarnt sich als Fürsorge, Nähe oder besondere Intensität. In queeren Kontexten kommt hinzu, dass wir Konflikte oft nicht benennen wollen – aus Angst vor Isolation und Stigmatisierung, und davor, der eigenen Community zu schaden oder bestehende Stereotype zu bestätigen. Täter:innen nutzen genau diese Hemmungen aus, etwa durch Schuldumkehr und emotionale Verunsicherung. Erschwerend wirkt, dass es kaum Vorbilder und Erzählungen darüber gibt, wie Gewalt in queeren Beziehungen konkret aussieht. Viele Betroffene verfügen schlicht nicht über die Sprache, um das Erlebte einzuordnen. In lesbischen Beziehungen kommt hinzu, dass wir uns oft nicht vorstellen können, dass Frauen selbst gewaltvoll handeln können. Diese Vorstellung verschiebt Schuld, verharmlost Übergriffe und erschwert es Betroffenen, das Erlebte als Gewalt zu erkennen.
Gewalt wird weiterhin verharmlost, Täter:innen werden oft nicht aus der lesbischen, queeren Szene ausgeschlossen. Manche sehen das sogar als unfeministisch und lesbenfeindlich, darüber öffentlich zu sprechen. Ist „Nixe“ ein weiterer Aufruf gegen das Schweigen?
Ich verstehe „Nixe“ als Einladung. Wenn das Hörspiel Menschen eine Sprache gibt, zu Gespräche in Freundeskreisen, Beziehungen oder Familien anstößt, dann hat es viel erreicht. Es geht darum, wacher zu werden, nicht wegzusehen und Verantwortung nicht zu delegieren. Und das Hörspiel richtet sich nicht ausschließlich an queere Menschen. Unabhängig von sexueller Orientierung oder Beziehungsform profitieren wir alle davon, Gewaltdynamiken zu verstehen und unsere eigenen Muster zu hinterfragen.
Das Wasser ist der rote Faden deiner Geschichte und ermöglicht viele starke Metaphern. Wie bist du zu dieser Assoziation gekommen?
Wasser fasziniert mich sehr. Wassergeräusche beruhigen mich, mein Körper reagiert sofort darauf. Gleichzeitig empfinde ich im Wasser Angst: die Tiefe, das Unbekannte, seine zerstörerische Kraft. Diese Ambivalenz hat sich beim Schreiben ganz organisch eingeschrieben. Irgendwann war der Text fertig, und überall war Wasser. Erst danach habe ich mich intensiver mit queeren Lesarten von „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen beschäftigt. Die Parallelen sind frappierend: die Sehnsucht nach Liebe, radikale Selbstaufgabe, Isolation, der Verlust der eigenen Stimme. Wasser wurde so zum emotionalen Resonanzraum für Gewalt, Abhängigkeit und Begehren.
„Nixe“, Hörspiel von Tia Morgen, 2 Folgen, mit Shari Asha Crosson, Hannah Müller, Lukas von Horbatschewsky u.a., ARD Audiothek (bis Dez. 2026)
Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die in ihrer Beziehung Gewalt erleben oder erlebt haben. Unter der Nummer 116 016 und via Online-Beratung finden Betroffene, Angehörige oder Freund:innen anonym und kostenlos Unterstützung.
Spezialisiert auf das Thema lesbische/queere Beziehungsgewalt sind in Berlin die Lesbenberatung e.V./Les Migras und in München die Lesbenberatung LeTRa.
