Von Katrin Kremmler

15.2.2025 - Anlässlich des Besuchs von Alice Weidel bei Viktor Orbán in Budapest am 11./12. Februar hat sich die ungarische Lesbenorganisation Labrisz mit einem offenen Brief an die AfD-Spitzenkandidatin zu Wort gemeldet. Darin heißt es unter anderem: „Orbán spricht davon, Mauern [die Brandmauer] einzureißen, während er neue Mauern errichtet – Mauern des Hasses und der Ausgrenzung. Orbán freundet sich mit Faschisten, Diktatoren, Kriminellen, Betrügern und Massenmördern an. Willkommen im Club, Alice Weidel! Willkommen in einem Land, in dem Lesben keinen Zugang zu In-vitro-Fertilisation haben, keine Kinder adoptieren dürfen und, wenn sie schon Kinder haben, nur eine von ihnen das Sorgerecht ausüben kann. (…) Liebe Alice Weidel, welche Botschaft senden Sie den ungarischen Lesben mit Ihrem Besuch? Hier unsere Botschaft an Sie: Machen Sie nach Ihrem Besuch in Budapest einen Spaziergang mit Ihrer Familie im Berliner Tiergarten, bleiben Sie ein paar Minuten vor dem großen grauen Betonklotz stehen und erzählen Sie Ihren Kindern, dass im Zweiten Weltkrieg Frauen wie ihre Mütter von den Nazis verfolgt wurden.“

Wir haben mit Dorottya Rédai von Labrisz gesprochen.

L-MAG: Dorottya, schön dass Du Zeit für uns hast, du bist gerade auf einer feministischen Konferenz in Bulgarien. Wie ich sehe, hat Euer offener Brief an Alice Weidel einiges an Medieninteresse hervorgerufen, sowohl regierungsnahe als auch regierungskritische ungarische Medien haben sich dazu geäußert. Was habt ihr euch davon erhofft, und welche Reaktionen habt ihr bekommen?

Dorottya Rédai: Um das gleich zu klären: Ob Alice Weidel unseren Brief liest oder nicht, ist völlig nebensächlich, darum ging es uns nicht. Wir wollten damit in erster Linie die ungarische Öffentlichkeit auf die Widersprüchlichkeit dieser politischen Position hinweisen, und wohin sie vor dem Zweiten Weltkrieg schon einmal geführt hat. Auch Lesben wurden von den Nazis verfolgt und ermordet, und heute rückt die ganze Welt immer weiter nach rechts. Orbán baut ein System, in dem LGBT+ zunehmend entrechtet werden und immer weniger Möglichkeiten haben. Weidel und Orbán reden nur miteinander, weil sie rechtsextreme, ausgrenzende Systeme aufbauen. Darüber, dass sie lesbisch ist, kann Orbán hinwegsehen.