27.4.2026, red. - Ab sofort können aus Interessierten echte Kompliz;innen werden. Mit einem Anteil für 500 Euro seid ihr dabei und könnt als Mitglied der Genossenschaft beitreten! Natürlich kann man darüber hinaus – jetzt oder später – auch noch mehr Anteile kaufen.

Das Beitrittsformular findet ihr hier.

Weg vom Einzelbesitz – hin zur Community

Die L-MAG gibt es seit über 20 Jahren. Wir haben Generationen von Lesben und anderen Queers begleitet. Jetzt verändert sich die Medienwelt radikal. Unabhängige Stimmen verschwinden, Medien werden von großen Konzernen geschluckt oder gehen pleite.

Wir gehen einen anderen Weg. Mit euch! Mit der Genossenschaft geben wir die L-MAG in die Hände der Community. Denn eine Genossenschaft bedeutet: Diese Hefte und Websites gehören nicht Einzelnen. Sie gehören denen, die sie lesen, unterstützen und tragen.

Werde Kompliz:in und gestalte mit uns die Zukunft queerer Medien!

Schon im September 2025 lief unsere Kampagne „Kompliz:in werden!“ an. Die Botschaft: aus dem Verlag der L-MAG wird eine Genossenschaft und ihr könnt mitmachen.

Denn die L-MAG und ihr Schwestermagazin SIEGESSÄULE gehen dann in die Hände der Community über. Nicht an einen Konzern. Nicht an Investor:innen. Sondern an euch, Leser:innen, Unterstützende und Weggefährt:innen. Über 1000 Interessierte registrierten sich mit Interesse an einer Mitgliedschaft.

Ein historischer Moment: Die Genossenschaft ist gegründet

Am 8. Februar wurde dann zunächst im kleinen Kreis von neunzehn Personen im Schwulen Museum in Berlin die SIEGESSÄULE – Queere Medien Genossenschaft i. G. gegründet. Das „i. G.“ steht für „in Gründung“.

Seit Mitte März sind wir jetzt so weit, dass weitere Mitglieder eintreten können und bis Ende März sind schon über 300 Menschen beigetreten. Was für ein sensationeller Erfolg!

Wir glauben, dass wir mit unserem Verlag und seinen Medien inmitten eines historischen Moments sind. Etwas Vergleichbares gab es in der LGBTIQ*-Community in Deutschland so noch nie. Die Genossenschaft kann nach der geplanten Übernahme des Verlags ein wichtiges Erbe der lesbischen, schwulen, queeren Geschichte bewahren und zugleich die bekannten Marken und Medien zu neuen Ufern führen.

Aus Interesse wird Verantwortung

Unser Ziel ist, dass aus Interessierten jetzt Mitglieder werden und bis Ende Mai 500 Menschen eintreten und ihren (einmaligen) Genossenschaftsanteil von 500 Euro (oder auch mehr) bezahlen. Dann können wir mit diesem Geld die nächsten Schritte gehen – und die Zukunft unserer Medien endlich auf eine neue Basis stellen.

Natürlich können auch gerne noch viel mehr Menschen eintreten, damit wir größeren finanziellen Spielraum haben!

Die nächsten Schritte

Seit Mitte März und so lange die Genossenschaft besteht, werden kontinuierlich Mitglieder akquiriert, die beitreten und ihren Genossenschaftsanteil zeichnen – nach der Gründungsversammlung am 8. Februar gingen die erforderlichen Unterlagen zum (gesetzlich vorgeschriebenen) Prüfverband zur Prüfung des Gründungsvorhabens.

Nach positivem Prüfergebnis wird bei Gericht die Eintragung ins Genossenschaftsregister veranlasst und die Genossenschaft ist komplett und handlungsfähig! Danach ist geplant, dass der bisherige Verlag von L-MAG und SIEGESSÄULE, die Special Media GmbH, von der Genossenschaft übernommen wird.

Damit soll eine neue Ära des unabhängigen queeren Journalismus eingeläutet werden: modern und zukunftsfähig, dabei wissend, auf wessen Schultern wir stehen.

Regelmäßige Updates und mehr Infos werden auf der Genossenschaftswebsite komplizin-werden.de veröffentlicht.

Werde Genoss:in! Jetzt hier beitreten!