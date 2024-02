Von Karin Schupp

14.2.2024 - In Princess Charming geht’s bekanntlich um das Suchen und Finden von Liebe, aber trotz ungleich größerer Chancen als in Hetero-Datingshows sind die meisten der 62 Singles der bislang drei Staffeln ohne Frau an ihrer Seite zurück nach Hause gereist – und selbst zwei der drei Princesses verabschiedeten sich von ihrer Auserwählten, sobald die Kameras aus waren. So stehen in der Liebesbilanz nur zwei Paare, die sich in der Show fanden und bis heute miteinander liiert sind (plus ein staffelübergreifendes Paar). Zum Glück ist aber keine Fernsehsenung nötig, um sich zu verlieben, wie ein Blick in die Instagram-Accounts so einiger Ex-Kandidatinnen zeigt:

Staffel 3 (2023):

Während schon früh absehbar war, dass aus Prinzessin Madleens und ihrer Favoritin Elsa nichts werden würde (mehr dazu hier), ruhten viele Hoffnungen auf Maria und Rahel, die in Folge 4 mit Herzchenaugen gemeinsam auszogen. Ihre Beziehung hielt immerhin mehrere Monate, aber im Oktober erklärten sie auf Instagram, dass sie nicht mehr zusammen sind.

Andersrum war’s bei Aleyna und TikTok-Star Desi: Nach einem Kuss in der Villa zog Desi in Folge 3 gefühlsverwirrt und fast fluchtartig aus. Zurück in der echten Welt jedoch wurde aus den beiden tatsächlich ein Paar - und sie sind es bis heute.