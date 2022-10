4. The L Word (USA, 2004-2009), 6 Staffeln: 70 Folgen

Die Mutter aller Lesbenserien gibt's aktuell tatsächlich nur in der Amazon-Flatrate. Hier könnt ihr euch also noch mal in Ruhe (oder zum ersten Mal!) die Höhen und Tiefen der Freundschaften und des Liebeslebens von Shane (Kate Moennig), Alice (Leisha Hailey), Bette (Jennifer Beals), Tina (Laurel Holloman), Jenny (Mia Kirshner), Dana (Erin Daniels), Kit (Pam Grier), Helena (Rachel Shelley) und all den anderen durchleben. Wer war Bettes beste Loverin (natürlich neben Tina...)? Wer erinnert sich noch an Danas schreckliche Verlobte Tonya, und wer war noch mal „Papi“? Wie endete die Beziehung zwischen Shane und Carmen (Sarah Shahi)? Und war die 6. Staffel wirklich so schlecht? (Ja, leider!)

Bonuswissen: Kate Moennig und Leisha Hailey recappten in ihrem Podcast PANTS (überall, wo's Podcasts gibt) die ersten beiden Staffeln und plauderten auch aus dem Nähkästchen. So war Shane in einer früheren Drehbuchversion noch Frisörsalon-Besitzerin mit Angestellten, und das Vorbild für „Alice“ war eine gute Freundin von Leisha Hailey: die TV-Produzentin Ali Adler (Supergirl). Eine Fortsetzung der Recaps ist geplant.