Von Karin Schupp

10.1.2026 - Bevor das neue Serienjahr durchstartet, gilt es noch einiges nachzuholen: 2025 gab’s viele gute Serien mit lesbischen und queeren Hauptfiguren. Hier stellen wir sie vor.

1. Euphorie (GER) - 8 Folgen, RTL+

Parties, Drogen, queere Teenies: Die 16-jährige Mila (Derya Akyol) kehrt nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie nach Gelsenkirchen zurück und findet immer noch alles scheiße. Wenn ihr da nur ihre große Liebe Ali (Sira-Anna Faal, Druck), die sie in der Klinik kennen lernte, helfen könnte – oder ihr Mitschüler Jannis (Eren M. Güvercin), auf dessen Drogen sie deutlich schärfer ist als auf ihn. Eine zweite queere Storyline erzählt von Milas Mitschülerin Sophia (Luna Jordan, Dead Girl Dancing), die heimlich in ihre Lehrerin (Karin Hanczewski, s. Call My Agent – Berlin) verliebt ist und auf einer Dating-App mit einem Fake-Profil mit ihr anbändelt.

Gut zu wissen: Euphorie ist die lose Adaption einer israelischen Serie, deren US-Version Euphoria (bei WOW) große Erfolge feierte. An den Drehbüchern arbeiteten drei queere Autorinnen mit, darunter Antonia Leyla Schmidt, die auch bei vier Folgen Regie führte.