8. Loving Her (D, 2021-2023), 2 Staffel, 12 Folgen

Worum geht’s? Hanna (Banafshe Hourmazdi) läuft in Berlin ihrer Jugendliebe Franzi (Lena Klenke) und deren neuer Loverin über den Weg. Diese Begegnung veranlasst sie dazu, all ihre Ex-Freundinnen und -Affären Revue passieren zu lassen. In Staffel 2 muss sich Hanna in ihrem vermeintlichen Traumjob bei einem queeren Szenemagazin behaupten, und eine neue Frau (Annick Durán Kandzior) tritt in ihr Leben. Im Cast sind auch die queeren Schauspielerinnen Karin Hanczewski (Tatort), Bineta Hansen (WIR, Staffel 2), Lea Willkowsky (Dark) und Eva Meckbach (Rampensau). Die Folgen in der ZDF-Reihe „Instant Fiction“ dauern nur je 10-20 Minuten (unsere Serienkritik zu Staffel 1 und zu Staffel 2).

Fun Fact: Loving Her ist eine Adaption der niederländischen Serie Anne+, von der es inzwischen auch einen Kinofilm gibt (bei Netflix, unsere Filmkritik). Hauptdarstellerin Hanna van Vliet, die die Serie mit zwei lesbischen Freundinnen schrieb, sagte im L-MAG-Interview, dass es ihnen darum ging „echte Menschen zu erzählen, mit denen man sich identifizieren kann, vor allem wenn sie queer sind.“

Wo? Kostenlos in der ZDF-Mediathek