Einen echten Filmhit mit LGBTQ-Charakteren gab’s 2022 nicht, und nur zwei Filme lockten über 500.000 Besucher:innen an: In Einfach mal was Schönes von und mit Karoline Herfurth ist die Schwester der heterosexuellen Hauptfigur mit einer Fußballerin zusammen, Teile des Films spielen auf ihrer Hochzeit. Und die Agatha Christie-Neuverfilmung Tod auf dem Nil macht Marie Van Schuyler und Mrs. Bowers zu einem heimlich lesbischen Paar.

Die 10 erfolgreichsten Filme mit LGBTQ-Charakteren 2022*

1. Einfach mal was Schönes (576.000 Kinobesucher:innen)

2. Tod auf dem Nil (525.000)

3. Scream 5 (342.500) – eine von mehreren Hauptfiguren ist lesbisch

4. Liebesdings (290.000) – Liebesklamotte mit Elyas M'Barek und diversen LGBTQ-Nebenfiguren (unsere Filmkritik)

4. Strange World (270.500) – Familie mit schwulem Sohn

6. Everything Everywhere All at Once (223.000) – Oscar-Gewinner mit lesbischer Tochter in wichtiger Rolle

7. Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody (122.000) – Hauptfigur ist bisexuell, was aber wenig zur Sprache kommt

8. Marry Me (208.000) – die beste Freundin der männlichen Hauptfigur ist lesbisch

9. Oskars Kleid (186.500) - Forian David Fitz als allein erziehender Vater, dessen Kind sich als trans entpuppt

10. Lightyear (172.000) – Buzz Lightyears Commanderin ist lesbisch

* Quelle: FFA; Kinobesuche bis Ende 2022 (bei einigen Filmen, die erst Ende 2022 anliefen, ist die Zahl inzwischen deutlich höher) - Hinweis: hier ergeben sich Unterschiede zur Queermdb-Auswertung