Wir kennen sie aus ihrer Hauptrolle in dem erotischen Lesbenfilm Below Her Mouth, in ihrem Hauptberuf posierte die lesbische Schwedin schon für Frauen- und Männermode (und spielte 2014 im Werbespot einer Jeansmarke gleich beide Rollen). In diesem Jahr - und mit langen, blonden Locken - wurde sie unter anderem von Chanel, Balenciaga und der Kosmetikmarke THREE gebucht. Zu Erikas Verflossenen gehört Katy Perrys Assistentin Tamra Natisin, seit 2016 ist sie mit Topmodel Heather Kemesky (siehe „Top 10 der queeren Supermodels 2016“), glücklich, ihrer allerersten Freundin, mit der sie nach drei Jahren Trennung wieder zusammen kam.

9. Freja Beha Erichsen, 33, Dänemark