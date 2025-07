Italien:

Die Teamkapitänin Elena Linari outete sich nach der WM 2019 in einer italienischen Fußballsendung, aktuell führt sie eine Fernbeziehung, wie sie in einem Interview erzählte. Auch Manuela Giugliano, die sich 2019 per Pärchen-Foto auf Instagram outete, spricht öffentlich über ihre Beziehung mit der Futsal-Spielerin Ambra Capotosto. Lisa Boattin lernte ihre Freundin, die Schwedin Linda Sembrant (s. dort), bei Juventus Turin kennen. Stürmerin Anna Serturini heiratete vor einem Jahr die Sportagentin Giulia Rossi. Torfrau Rachele Baldi gehörte mit ihrer Freundin Giada Greggi von AS Rom zu den WM-Paaren 2023, in diesem Jahr wurde Greggi nicht nominiert. Und Martina Piemonte, Stürmerin bei Lazio Rom, ist mit Lea Schüller (s. dort) liiert, wie letztere Anfang Juli bestätigte.